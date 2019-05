Nina Radulović: Ja sam se sa 33 godine konačno pronašla i uživam u tome

Visoka je i zgodna, ume lepo da peva, iza sebe ima zavidnu karijeru TV voditeljke i autorke. Osvojila je srce najpre glumca Branislava Lečića, potom tenisera Filipa Krajinovića… I pored toga što su detalji njenog privatnog života – venčanje, brak, rođenje sina, razvod i nove ljubavi često stizali na naslovne strane tabloida, Nina Radulović je odlučila da i na sebi primeni marketinško umeće i upornim ćutanjem odbije od sebe znatiželju.

U prvi plan je “izbacila” ono što radi, a svoj privatni život sklonila je sa strane.

Ko je Nina Radulović? Opišite se… Kako vas vide prijatelji? A kako vaš sin Lav?

– Mogu da kažem da se sad osećam dobro u svojoj koži, u svojim godinama. Ja sam se sa 33 godine konačno pronašla i uživam u tome što sam pristala na sebe. Poštujem svoje potrebe, ne pravim ni sa sobom, a bogami ni sa drugima kompromise, jednostavno sam zahvalna za sve što mi život donosi.

– Imam divno dete, roditelje koje volim i prijatelje koji su mi podrška. U poslovnom segmentu sam svesna da najbolje godine tek dolaze. Možda je ovo najproduktivniji period za mene, jer radim na različitim poljima, kako kroz novinarski poziv, tako i kroz marketinške aktivnosti, ali se osećam dobro i to mi prija. Posao je nešto što me veseli i raduje. Lav me vidi kao nežnu, ali ponekad strogu mamu, kojoj sve može da kaže i sa kojom mnogo razgovara o svemu što mu se događa. Uvek sam raspoložena za razgovor, ma koliko da sam umorna, kad je on spreman – i ja sam spremna. Dete morate saslušati onda kad ono oseti da mu je to važno. Prijatelji me vide kao druga koji u pola noći ustaje i donosi lek ako je to potrebno i, znam da neskromno zvuči, ali baš zato što se toliko dajem, vraća mi se kroz prisustvo divnih ljudi koji su oko mene.

