Neumorna Neda Ukraden: Životni stil koji bi malo ko izdržao

View this post on Instagram

Imotski, moj rodni grad, idealno mjesto za nastavak snimanja za novu pjesmu “Najteze je kad se rastaje”. Mnogo ljepih znamenitosti, od spomenika pjesniku Tinu Ujevicu,do Modrog jezera. A tu je i kolovoz Ukradena. Hvala simpaticnoj ekipi iz KK Stina, grupi mladih, ljepih Imocana i Imocanki , kao i preslatkima Noli i Ninu! #nedaukraden #newsong🎤🎶 #najtezejekadserastaje #imotski❤️