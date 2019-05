Nataša Miljković: Za dobar odnos Srđana i mene zaslugu imaju i naši sadašnji partneri

Nekadašnji supružnici Nataša Miljković i Srđan Timarov kažu da su zbog sina kojeg imaju ostali najbolji prijatelji i nakon što su odlučili da više ne žive i zajedno, te otkrivaju kako njihovi sadašnji partneri gledaju na to.

-U mom okruženju imam ljude koji su se lepo razveli, tako da mi nismo neki beli medvedi. Ljudi treba da znaju da je to jako važno jer oni koji nisu uspeli da se vole do kraja života treba da ostanu prijatelji, pogotovo ako imaju decu. Pa i ako nemaju, zarad onoga što su nekad imali i u šta su verovali treba da ostanu dobri, ali prvenstveno zbog dece, rekla je Nataša, dok Srđan tvrdi da ljudi treba da stave svoju decu ispred svoje sujete.

-Žao mi je što je to obično tako kod ljudi. Zašto se uopšte polemiše o tome da treba biti neprijatelj nakon rastanka. Ljudi umeju da se preko dece glože, idu po sudovima, pa ne daju decu jedno drugom. Problem je što ispred dece stavljaju svoju sujetu i svoj ego. Nataša i ja smo normalni ljudi i dobri prijatelji. Meni je drago što mi dajemo pozitivan primer – da može i drugačije. Ljudi misle da to mora ružno, ali ne mora. Kad bi malo razmisli, shvatili bi da to kad se sa nekim gložiš i u lošim si odnosima to zagađuje samo tebe, ne onog drugog.

Nakon rastanka Nataša i Srđan su nastavili dalje, a danas su u srećnim vezama. Voditeljka ističe da su za skladan odnos između nje i Srđana takođe zaslužni njihovi sadašnji partneri.



-To jeste zasluga Žarka i Danijele, jer da bismo Srđan i ja imali dobar odnos treba da imamo poverenje njih dvoje. Takođe i nedostatak ljubomore i sujete i da shvate da je primarno biti roditelj, a to što mi imamo novi partnerski odnos to je novi svet i koliko god je ta ljubav velika, jaka i lepa, roditeljstvo je tu. Jedno drugo tu ne sme da koči, ne sme partner da uslovljava odnos sa detetom preko nečega, a to često ume da bude slučaj – da partnerima smeta dobar odnos bivših supružnika –tvrdi Nataša o objašnjava da ona i Srđan odlično funkcionišu.

-U svakom odnosu ima sukoba i neslaganja, i naravno da ih i mi imamo, ali to nisu svađe i nešto što može da uništi naš odnos. To nije zvocanje, ja njega sve razumem danas, a da smo ostali u braku verovatno ga ništa ne bih razumela. Nemam više ni jedan razlog da se ljutim na njega – što nešto ne radi po kući. Niti on ima zbog čega da se ljuti na mene. Naravno da mu nekad nešto zamerim ili me iznervira ili ja njega iznerviram jer recimo previše brinem kad uzme Lazara. On mi samo kaže “e, kevo oladi” jer misli da sam kontrol frik, što jesam, rekla je Nataša.