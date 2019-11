Nataša Bekvalac otkrila zašto mora da ima manje od 50 kilograma

Nataša Bekvalac je već uveliko počela sa pripremama za svoj veliki solistički koncert, koji će održati 14. februara naredne godine. Sama je priznala da nije u najboljoj kondiciji, a kako želi da obožavaocima pruži spektakularan ugođaj, počela je sa trenzima.





Pevačica rado komunicira sa fanovima na društvenim mrežama, pa ih je pozvala da joj kroz ankete postavljaju pitanja, tako joj je upućeno i ono pitanje od kog većina žena strahuje- koliko ima kilograma?

— Imam 53, ali moram da smršam do koncerta. Moram da imam manje od 50 kako ne bi popucale one sajle koje će me nositi na koncertu — odgovorila je u svom stilu Nataša.