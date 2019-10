Katarina Grujić: Svakog dečka sam izgubila zbog dugog jezika

Pevačica Katarina Grujić iskreno je komentarisala svoje dosadašnje veze, pertenere i medijie koji su im “presudili”.

Ona je u intervjuu za dnevni list Alo objasnila i svoju odluku da svoje partnere krije od javnosti.

– Svaki put kada uđem u novu vezu, obećam sebi da neću javno govoriti o svom partneru, ali uvek se desi da mediji saznaju i onda moram sve da ispričam – rekla je ona i dodala:

– Kada sam bila u poslednjoj vezi, trudila sam se da je držim što dalje od očiju javnosti, ali na kraju nisam uspela. Jezik me je najviše koštao, nadam se da sam naučila lekciju, jezik za zube, ćutim, smeškam se i to je to.

Kako je nedavno prekinula vezu sa bosanskim biznismenom Kaća je donela i jednu odluku.

– Nije prijatno kada ste u novoj vezi, a mediji vas povezuju sa nekim bivšim partnerima. Sledećeg dečka ću predstaviti svima tek kad odlučim da se udam za njega – rekla je ona.