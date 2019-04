Jelena Tinska iskreno o Igoru Perviću: Bio je duhovit, strastven, ali uzeo ga je đavo (video)

Jelena Tinska se pojavila u Jutarnjem programu na TV Prva, gde je iskreno govorila o ljubavi sa Igorom, o njemu i svim njegovim talentima, ali i o poroku koji ga je odvukao od nje, od ljudi i života.

Iako su mnogi mislili da će ovim gostovanjem čuti negativne komentare o Igoru, Jelena Tinska je zapravo objasnila koliko je on bio divan, šarmantan, beskrajno talentovan, obrazovan.. ali i strastven i impulsivan.

– Žao mi je što više nema tako divnog čoveka, talentovanog, duhovitog… čoveka kojeg sam volela. Uvek vam je žao kada ode neko kome Bog sve da, a njemu je Bog sve dao. Sreli smo se na aerodromu Hitrou, kada se on vraćao iz Londona, izlečen. Bio je pametan, lep, duhovit, šarmantan, obrazovan, talentovan, pevao je kao Bog, imao je sve – divnu majku koja ga obožava… Mesec dana je bio onaj Igor u kojeg sam se zaljubila, a onda je sve krenulo iz početka. Na sav taj dar od Boga, ti pljuneš, uništiš život i uništiš život ljudi koji te vole… – Rekla je Jelena koja je otkrila i kako je Igor počeo da se drogira:

– U svojoj 13. godini se zaljubio u stariju devojku, koja je bila narkomanka. Bilo ga je jednostavno sramota da prizna da neće da proba drogu, te je tako ušao u sve to. On je bio poročan čovek, strastven, bio je dobar ljubavnik, bio je duhovit, bio je fantastičan. Bio je smešan, divan, ali uzeo ga je đavo… Ali on nikoga nije naveo na drogu, on je bio “solo” narkoman. Zato je pričao o tome… – između ostalog je rekla Tinska.

