Goran Ivanišević: Novaka su svi pokopali kad se povredio, upalo se u teorije zavere

Bivši šampion Vimbldona Goran Ivanišević smatra da Novak Đoković i Rafael Nadal imaju velike izglede da igraju novo finale na Rolan Garosu.

Ivanišević je za B92 istakao da izuzetno ceni igru Novaka Đokovića i kaže da prati sve što se dešavalo oko njega poslednjih godina.

-Mene lično raduje da se ponovo vratio. Svi su ga vidim bili pokopali kad se povredio, pa i tamo kod vas u Srbiji. Upalo se u teorije zavere, povezivali ste ga sa čudnim stvarima, pitali šta jede, zašto je smršao. Nisam sumnjao da će se vratiti, ima jaku glavu, šampionsku, rekao je Ivanišević.

Goran je dva puta stigao u Parizu do finala. Voli da gleda mečeve ovde, ali za njega nema dileme ko će igrati finale. Slikovito je opisao Novakov dosadašnji put na turniru, naročito taj okršaj sa Štrufom u četvrtom kolu. Ne vidi prepreku na putu do velikih ciljeva koje je NOvak sebi zacrtao.



-Dobro, to je kao da su se trkali kao ferari i jugo. Ide i jugo, ali se raspadne posle 100 metara, ali i ferari može u rikverc da ide. To je bio jedan malo jači trening za Noleta. Mislim da bi mu dosta teže bilo da je Ćorić prošao, dosta teže, ali nažalost nije uspeo. Novak igra sa neverovatnom mirnoćom, spreman je, dobar u glavi, nema više nijednog oblačića u njegovim mislima. Zna šta mora da napravi. Hoće da osvoji ovaj turnir, želi da potuče i taj rekord Federera, a on kad nešto odluči, on to i može i definitivno ima veliku šansu da osvoji turnir. – rekao je Ivanišević.