Milica Todorović zapevala nakon raskida: Porukom na Instagramu sve objasnila FOTO

Pevačica Milica Todorović sinoć je na Zlatiboru održala svoj prvi nastup nakon raskida emotivne veze, a publika je imala priliku da uživa u spektakularnoj atmosferi koju je napravila na Kraljevom trgu.

Prvi nastup Milice Todorović posle raskida veridbe bio je velika žurka na otvorenom koju je ispratila sa osmehom na licu, dajući svojoj publici, kao i uvek, najlepši deo sebe. Screenshot Instagram/@milicatodorovicofficial

Pevačica je izdvodila svoje najveće hitove, a okupljena publika je pevala u glas s njom. Snimci sa nastupa Milice Todorović na Zlatiboru brzo su preplavili i društvene mreže.

- Hvala vam najlepše dragi moji, divni ljudi, hvala vam od srca - poručila je Milica, vidno raspoložena i puna energije.

Ono što je posebno privuklo pažnju njenih pratilaca na Instagramu jeste serija storija koje je objavila nakon nastupa. Screenshot Instagram/@milicatodorovicofficial

Prvi nastup Milice Todorović posle raskida veridbe nije se završio na bini, već je pevačica nastavila da zabavlja svoje pratioce objavama putem društvene mreže Instagram.

Naime, podelila je snimke na kojima peva hit grupe Funky G "Žao mi je, žao" i na duhovit način poručila da je na bivšu ljubav stavila tačku.

Nedugo zatim, na profilu se pojavio još jedan stori sa njenom pesmom "O no, no, no", gde peva stihove "Ti samo praviš mi probleme, nisam videla na vreme...", što su mnogi shvatili kao jasnu poruku o njenim osećanjima nakon raskida sa Mariom. Screenshot Instagram/@milicatodorovicofficial

Milica se u prethodnim danima kratko oglasila povodom vesti o svom bivšem partneru, naglasivši da su se njih dvoje rastali pre nego što je on došao u konflikt sa zakonom. Pevačica je istakla da život ide dalje i da se trudi da zadrži pozitivan stav uprkos svemu.

Sudeći po njenoj energiji i osmehu tokom nastupa, izgleda da je prvi nastup Milice Todorović posle raskida veridbe na Zlatiboru bio pravo mesto da se ponovo poveže sa publikom i odlučno nastavi dalje.