Bivšu suprugu Vladimira Klička pretukao partner

Glumicu Hejden Penetijeri

Čini se da bivša supruga nekadašnjeg svetskog bokserskog šamipona Vladimira Klička nema sreće u ljubavi. Naime, tek što je javnost saznala da se razvela od ukrajinskog gorostasa sa kojim ima ćerku Hejden Penetijeri, viđena je sa novim dečkom Brajanom Hikersonom.

– Prijatelji smo koji poštuju jedno drugo. Iako ovo sasvim nova situacija za nas, mislim da smo se dobro snašli – rekla je Hejden dok je osmeh na njenom licu govorio da je srećna pored novog partnera.

Ipak, to nije dugo trajalo. U maju prošle godine svet je brzinom munje obišla vest da je Hajden Penetijeri pretukao dečko Brajan Hikerson, koji je odmah potom uhapšen ali ubrzo i pušten uz kauciji.

View this post on Instagram A post shared by Spletnik (@spletnik_ru) on Aug 3, 2018 at 5:22am PDT

Hajden mu je oprostila i sada, manje od godinu dana kasnije, stiže vest da je glumica ponovo pretučena. Nju je kako pišu strani mediji na Dan zaljubljenih Hikerson udarao pesnicom u glavu, zbog čega je ponovo uhapšen, ali i pušten uz kauciju od pet hiljada dolara.

Penetijerijeva se nije oglašavala ovim povodom, ali njeni prijatelji kažu da strahuju za njen život.

–Ovo je vrlo teška situacija koju Hajden mora nekako da reši. Njen trenutni život je potpuni haos i mora da se otarasi problematičnog dečka. Niko ne zna zašto i dalje održava vezu zbog koje se samo oseća loše – otkrio je prošle godine izvor blizak glumici.

View this post on Instagram A post shared by HIT RADIO 104.7 (@hitradio104.7) on Feb 19, 2020 at 6:21am PST

Glumica iz serije “Heroji” nakon rođenja ćerke Kaje 2014. godine prošla je kroz težak životni period. Naime, ona je mučila muku sa postporađajnom depresijom, i dobrovoljeno se prijavila za lečenje.

– Ima mnogo ljudi koji misle da to nije stvarno, da to nije tačno, da je nešto što su žene umislile, ili kažu “Ma, to su hormoni”. To je nešto što je potpuno nekontrolisano. Zaista je bolno i zaista strašno i ženama treba puno podrške – rekla je tada Hajden.

View this post on Instagram A post shared by @klitschkopanettiere on Mar 13, 2017 at 9:07am PDT

Nakon razvoda ćerka je ostala da živi sa ocem u Ukrajini što je glumicu potpuno slomilo

– Za glumicu je to bolno, srce joj je slomljeno i problem je sa kojim mora da se nosi. Situacija je neizdrživa za oboje, Hejden to jako uznemirilo i sada traži način da reši to – rekao je izvor za “Us Weekly”magazin. Ipak, Hejden je izgubila starateljstvo nad ćerkom.

View this post on Instagram A post shared by @klitschkopanettiere on May 15, 2017 at 1:31pm PDT

Posle prošlogodišnjeg incidenta, glumica je izgubila starateljstvo nad petogodišnjom ćerkom Kajom, koja sad živi u Ukrajini sa ocem Vladimirom Kličkom . Mediji su, štaviše, pisali da se Hejden sama odrekla starateljstva.