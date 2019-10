Ana Sević: Volela bih da se ponovo ostvarim u ulozi majke i da rodim bar još jedno dete

Nakon što je okončala brak sa Darkom Lazićem s kojim ima ćerku Lorenu, Ana Sević nije odustala od ljubavi. Uplovila je u novu emotivnu vezu u kojoj se oseća ispunjenom i želi da njena ćerka u bliskoj budućnosti dobije brata ili sestru.

Ana je u razgovoru za Alo priznala da nikada nije osećala tako snažno ljubav kao sada sa biznismenom Danijelom Nedeljkovićem.

– Ružni komentari me ne dotiču uopšte, naročito kada mi ih nepoznati ljudi pišu ispod fotografija. Za to služi opcija “blok” i treba čestitati onom ko ga je izmislio. Ne bi bilo loše da blok opcija postoji i u realnom životu. Volim da izlazim sa svojim partnerom Danijelom Nedeljkovićem. Retko kada se desi da idem negde solo i to samo kada se moja jača polovina vrati sa nekog puta, pa bude umoran. Ne zameram mu, naravno, svako ima svoje obaveze – rekla je Ana koja deluje kao jako razumna kada su partnerski odnosi u pitanju.

– Volela bih da budem ispunjena na svim poljima, naročito na ličnom. Pre svega da budem zadovoljna sobomi svojim uspesima, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Moj dečko, Danijel Nedeljković je moja ljubav, podrška i oslonac. Zahvalna sam mu na svemu što mi pruža. To je veoma bitno da bi jedna veza opstala. Ljubav sam imala i ranije, ali nikada nije bila ovako snažna. Putovanja me najviše ispunjavaju. To je moja strast i obožavam da obilazim razne destinacije po svetu. Nadam se da ću što više putovati sa svojom porodicom i napraviti mnogo lepih uspomena. Volela bih da ponovo stanem na ludi kamen. Videćemo, o tom potom. Bitno je da ljubav postoji i to je ono što je jedino važno u celoj priči, a papir je manje bitan – kaže emotivno ispunjena Sevićeva.

Ana je priznala da bi volela još dece, pa pored male Lorene rodila bi makar još jedno.

– Volela bih da se ponovo ostvarim u ulozi majke i da rodim bar još jedno dete. Lepo mi je u vezi sa Danijelom i nadam se da će sve biti kako treba.