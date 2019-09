Ana Sević: Uz Daniela sam shvatila šta je prava ljubav, Darko nikada nije bio tu za Lorenu i mene

Pevačica Ana Sević na proslavu povodom 25. godina postojanja Televizije “Pink“ došla je sama, a iako su svi navikli da je u poslednje vreme na ovakvim dešavanjima viđaju s dečkom Danielom Nedeljkovićem, on je ovoga puta izostao.

– Sama sam jer je Daniel u Minhenu na utakmici, a ja sam to morala da propustim, nažalost. Ne ljutim se što nije ovde sa mnom jer i ja obožavam da gledam fudbalske utakmice i još sam vatreniji navijač od njega. To je stanje delirijuma kada sam ja na tribinama, a često mi se omakne i neka žestoka psovka. Na stadionu pustim glas i sve negativno izbacim iz sebe – kroz smeh je otkrila pevačica koja tvrdi da je uz sadašnjeg dečka napokon našla onog pravog muškarca.

– Izuzetno sam srećna uz Daniela. Uz njega sam shvatila šta su bezuslovna podrška, oslonac i poštovanje. S njim sam našla novu dimenziju ljubavi – ispričala je ona za dnevni list Alo, ističući da još nije spremna za novi brak.

– Još je rano da se priča o braku. S druge strane, moja ćerkica Lorena, Daniel i ja uživamo, što je najbitnije. Takođe, veoma sam srećna što moja ona voli mog dečka jer da se ona ne slaže s njim, mi nikada ne bismo bili zajedno – rekla je Ana, pa se još jednom osvrnula na odnos sa bivšim.

– Notorna je laž da sam branila ocu da viđa dete. Otkad samo se razveli, on je uvek mogao da dođe, da je vidi i da provodi vreme s njom, međutim, on to nije radio, i to je stvar njegovog izbora. On ima razloge za svoje ponašanje. Nažalost, sa Darkom je uvek bilo tako, često je bio odsutan i Lorena i ja smo navikle da ga nema, a još je gore sada, kada smo razvedeni – zaključila je ona.