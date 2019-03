Ana Sević dobila nesvakidašnji poklon od dečka vredan 30.000 evra!

Dečko Ane Sević, biznismen Danijel Nedeljković, zna da njegova draga obožava životinje, kao i da je čitavog života maštala o tome da ima konja. Kako bi joj na još jedan danič pokazao koliko je voli, rešio je da pazari jednog i to vrednog 30.000 evra, a kako se navodi Ana je u mestu ostala zatečena.

Ne shvatajući da je konj zaista za nju, od oduševljenja i šoka sve vreme je ponavljala:

“Kako to misliš, za mene?” otkriva izvor blizak paru.

– Ana i Danijel se zabavljaju duže od godinu dana, a vezu su otpočeli neposredno nakon što je ona stavila tačku na brak s Darkom Lazićem. Danijel je bio uz nju dok je prolazila kroz teške životne trenutke, bio joj podrška kada se otac njene ćerke borio za život u bolnici i mnogo puta joj pokazao koliko mu je stalo do nje. S druge strane, on je u njoj našao sve što je tražio u ženama, pa je nedavno rešio da joj pokaže koliko mu znači. Dugo je razmišljao kako da je obraduje, pa je došao na ideju da je iznenadi i pokloni joj nešto što je oduvek želela – počeo je izvor pa dodao:

– Anin izabranik zna da ona obožava životinje i da je odmalena maštala da ima konja. Zato je odlučio da joj upravo to pokloni, a onda je rešio da pronađe ergelu koja uzgaja najbolja grla. Pronašao je jednu u blizini Beograda i tamo je nekoliko puta sam odlazio, kako bi izabrao najboljeg konja. Našao je ono što mi je trebalo i nije se libio da kešira 30.000 evra za poklon svojoj izabranici. U tom trenutku, Ana nije mogla ni da pretpostavi šta njen momak radi njoj iza leđa, a Danijel je vešto skrivao svoje namere – priča izvor Blica.

Kako kaže, kada je odabrao kog konja će kupiti i pokloniti Ani, Danijel se bacio na smišljanje plana kako će joj poklon uručiti”.

– Kada je do detalja razradio plan, organizovao je izlet na imanje na kojem se ergela nalazi, a Ani je rekao da će provesti dan u prirodi. Nju je to posebno obradovalo, a kada su stigli na imanje, tražio je od vlasnika ergele da dovedu konje koje će njih dvoje jahati tog dana. Međutim, umesto dva, vlasnik ergele je doveo samo jednog konja, a Danijel je tada Ani rekao da je to poklon za nju – izjavio je on.

Novom ljubimcu pevačica je dala ime Darius.