Ana Mihajlovski ima sjajan odnos sa bivšim suprugom: Goran je moj glas razuma

Veselo i nasmejano lice Ane Mihajlovski mnogim televizijskim gledaocima obeležilo je prvu deceniju 21. veka. Na pragu novog milenijuma ova voditeljka stala je na „Leteći start”, koji ju je odveo dalje u različite TV projekte. U njima je pokazala najveće kvalitete – prirodnost i opuštenost pred kamerama, a oni su je izdvojili od ostalih kolega s malog ekrana.

Blistala je na sceni šou-programa “Operacija Trijumf”, “Iks faktor” i “Ja imam talenat”, družila se sa stanovnicima rijalitija “Veliki Brat”, a svoju “najotkačeniju” stranu pokazala je u serijalu “Jednostavan život”. Tamo je sa koleginicom Marijanom Mićić, po uzoru na Paris Hilton i Nikol Riči, iskusila čari seoskog života, a potom su drugarice u drugoj sezoni putovale na crnogorsko primorje igrajući na kartu šarma i snalažljivosti. Po svemu sudeći, ona nije bila jednokratna. Simpatična plavuša nastavila je da se vozi na točkovima popularnosti, pa je sada gledamo u najnovijem izdanju – kao voditeljku takmičenja “Pinkove zvezde”.

– Volim da radim sa mladim talentovanim ljudima, ali i sa onim manje darovitim koji nas zabavljaju na sceni – kaže Mihajlovski za Novosti.

– Kakvi god takmičari da se prijave za učešće, pronađem način da se zabavim dok snimam.

Čovek koji ju je hvalio, kritikovao i davao joj “vetar u leđa” tokom karijere, priznaje, uvek je bio Goran Stamenković, direktor produkcijske kuće “Emoušn” i njen bivši suprug.

– On je moj glas razuma i ostaće to dokle god budem radila na televiziji. Usmeravao me je u poslu i njegovom sudu najviše verujem – ističe voditeljka.