Aleksandra Prijović nije ljubomorna: Svesna sam za koga sam se udala

Aleksandra Prijović konačno je javno progovorila o pričama koje prate njenog supruga Filipa Živojinovića.

Šuškalo se da joj je neveran, na šta se ona nije mnogo obazirala, a evo i zašto:

– Koliko ja znam – nije istina da me vara. Ne kontrolišem ga! Jedino kada je moguće da me vara to može da se desi kada ja spavam – izmamila je osmehe ona, pa nastavila – Tako da, ako je izašao dok sam spavala, onda svaka čast.

Kako ističe, njih dvoje skoro sve vreme provode zajedno.

– Mi smo stalno zajedno. Imam šifru od njegovog telefona, ima i on od mog. Nikad ne uzimam njegov telefon, jedino kada treba da pustim neku pesmu, ali da proveravam ne nikada. Ne pogađaju me takvi naslovi. Ja sam svesna za koga sam se udala. Toliko sam puta rekla da je najbolji – oduševila je na kraju Aleksandra.