Snežana Savić se kaje: Jao, napravila sam mnogo gluposti, grešila sam! Trpela sam, jer sam volela

Snežana Savić gostujući na Prvoj televiziji iskreno je pričala o mnogim temama. O poslu, pravim vrednostima, ako i o ljubavi. Kada bi se vratilo vreme, na pitanje koju grešku iz svog života nikada ne bi ponovila Snežana je dala veoma zanimljiv odgovor.

- Jao, mnogo grešaka. Ja sam toliko grešila u svom životu iz nedostatka moje emocionalne inteligencije. Mnogo sam grešila - iskreno je priznala Snežana i dodala da veruje da se ljudi tokom života zaista menjaju. Instagram printscreen Tv Prva

- Ne verujem kada ljudi kažu "Ništa ne bih menjala u svom životu, sve bih isto". Pa onda si glup, ako ništa ne bi menjao. Jer onda kategorično ostaješ pri tome da i greške svoje voliš, ja ne znam ko to voli, jedino neki mazohista.

Kategoričnost je odlika nepametnih ljudi. Čovek mora da se menja, to je prirodno. Pametan čovek se menja. Napravila sam u životu toliko grešaka, pre svega tih emotivnih. U nekim izborima, u nekim trepljenima, Jer dokle god volimo, mi trpimo, ali to ne treba.

Glumica je sa rediteljem Dragoslavom Lazićem, koji je preminuo u oktobru 2024., nekoliko godina bila u braku, u kom su dobili ćerku Anitu. Nakon što su se razveli, Lazić je ušao u brak sa glumicom Draganom Turkalj i sa njom je u 76. godini dobio blizance, ćerku Iskru i sina Lazara. Antonio Ahel/ATAImages

Dragoslav i Dragana su se venčali u Koraćici, u kući njihovog kuma, proslavljenog glumca Velimira - Bate Živojinovića. Godine 2003. usledilo je i crkveno venčanje u manastiru Zlatenac kod Svilajnca. Dugo su priželjkivali da dobiju zajedničke potomke, što im se desilo tek pre nekoliko godina, a Snežana je za "Blic" svojevremeno prokomentarisala njihove porodične odnose.

- Moj bivši suprug je dobio decu pre nešto manje od desetak godina. U normalnim sam odnosima sa njim i njegovom novom porodicom - kazala je tada Snežana.









