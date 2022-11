Sve za lepotu: Dušica Jakovljević otišla na operaciju, nećete verovati šta je rešila da koriguje ovaj put

Dušica Jakovljević otišla na operaciju

Ulepšavanje kod plastičnih hirurga uzelo je maha kod brojnih dama sa javne scene, a estetskim korekcijama nije odolela ni Dušica Jakovljević. Popularna voditeljka je u poslednjih nekoliko godina značajno promenila svoj izgled, ali izgleda da je ipak želela još nešto da koriguje.

Boško Karanović

Naime, prema pisanju domaćih medija, Dušica se trenutno nalazi na jednoj privatnoj klinici, gde se podvrgla operaciji nosa. Rijaliti voditeljka se u više navrata osvrnula na estetske intervencije koje je radila.

Instagram

"Ja se jesam promenila, ali moje telo se menjalo, moje lice, kilaža i to se nekako drugačije raspoređivalo. Ja nemam 25 godina, ali imam energiju kao da imam 24, tako da zašto ne bih uradila nešto na sebi što ja želim? Sa druge strane, ja sam promenila svoj osmeh, tačnije uradila sam zube jer sam smatrala da to može još savršenije da bude... Smatram da je to vođenje računa o sebi, da ja sebi budem prijatnija, lepša, pa i da probam nešto što mi se ne svidi, ali sve to prođe za koji mesec.“