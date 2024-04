Ana Ivanović kao Jelena Karleuša: Provokativno izdanje jednoj ipak bolje stoji FOTO

Frizura Ane Ivanović i Jelene Karleuše je ista

Ana Ivanović podlegla trendu! Kako smo svedoci novog doba poznatijeg kao "old money", tako možemo da vidimo brojne cice iz sveta poznatih sa garderobom, cipelama, asesoarom, ali i frizurama popularnim 60-ih, 70-ih , 80-ih i 90-ih. Photo by Rosa Rafael on Unsplash

Nekadašnja teniserka i jedna od najlepših sportistkinja rešila je da isproba stil koji smo imali prilike da vidimo i kod pop dive Jelene Karleuše.

Naime, trend "old money" sa sobom je doneo, odnosno vratio, frizure sa volumenom.

Pored odeće koja predstavlja ovaj stil, volumen u kosi je nezaobilazan ako želite da izgledate kao milion dolara.

Tako je Ana Ivanović nedavno objavila fotografiju na kojoj smo imali prilike da vidimo njenu kosu upravo stilizovanu na ovaj način.

Frizura Ane Ivanović i Jelene Karleuše je ista

Puno volumena, raskoš, nestvarni talasi na Aninu dužinu kose izgledaju fantastično. Instagram/Ana Ivanović

Možemo slobodno da kažemo da je teniserka stala na crtu pevačici Jeleni Karleuši koja je poznata kao neko ko izuzetno vodi računa o svom autentičnom stilu, a slobodno možemo reći da svetski trendseteri prate nju, a ne obratno. Instagram/karleusastar

Jelena je svojoj prepoznatljivo plavoj kosi dala "old money" izgled i talase koji su se savršeno uklopili uz njene odevne kombinacije, a vi nam u anketi napišite koja od ove dve lepotice je ipak bolje ponela volumen u kosi.





Kojoj bolje stoji old money friz?