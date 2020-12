Nataša Bekvalac na pragu je pete decenije, a javnost se za njen život interesuje već dvadeset godina. Za to vreme, ona je izuzetno sazrelila i od simpatične plavušice, kako kaže postala je snažna žena. O njenom ljubavnom životu pisalo se nadugačko, a kada se ona osvrne na svoja tri braka, ističe da je sada više ne boli.

– Mnogo lakše podnosim sve u životu zato što se svemu nekad smeješ. Ne pričam o ekstremnim situacijama, pričam da smo normalni ljudi. Šta god da se dogodi dođe momenat kada ćeš sedeti sa društvom i cepati se od smeha. Tad ćeš znati da te to više ne boli. Jednog dana, za neke stvari je potrebno baš da prođe vreme, ali u principu sve prođe i sve te nekad prođe. Kad znaš to, lakše je.

Ipak, otkriva da joj ne pada teško što svoje ćerke odgaja sama, ali na duhovit način ističe da joj povremeno fali neko na koga će uperiti prstom za njihove nestašluke.

– Šalim se sa prijateljima, pošto svi znate da ne živim ni sa Haninim ni sa Katjinim ocem, pa ih tako sama odgajam, sama vaspitavam, nemam u koga prstom da uperim kada nešto pogreše i kažem “E, on je to vaspitao!”. Znaš ono što mame rade, “to je tatino”. (smeh) Ovo je kompletna odgovornost… Sve dobro će se, verovatno, pripisati ostalima, ali ono loše kad se dogodi ne mogu da spavam, ne mogu da ne razmišljam o tome gde sam fejlovala kao majka. A, nekad nisam ni fejlovala, i ona prolazi kroz faze kroz koje sam i ja prolazila.

Hana svog oca viđa oduvek, a Nataša o odnosu sa Dačom govori ovako:

– Viđaju se, naravno, ali pričamo o životu. Ne može on za petak ili subotu nešto ekstremno i drastično da uradi. On je divan partner meni u vaspitanju, mi smo uvek na istoj strani, imamo jasne dogovore ko šta radi. Od kada se rodila nas dve živimo zajedno i to ne može da se poredi sa trenucima koji su, znam, genijalni, sa ocem, ali on za to kratko vreme neće da se trudi da joj očita bukvicu kako nije bila dobra, nego će se truditi da joj dopusti sve što joj ja ne dopuštam. (smeh) Mislim, to je negde i prirodno, da mi pokvari sve ono što sam radila, ali neka im i taj ventil. Ne ljutim se ja, sve dok je ljubavi i pozitivne energije, i da tata pokvari, pa ne može da našteti nešto što ja napravim – priča Nata za “Telegraf JETSET”.

– Kod Danila odgovornost i disciplina, koju ja nisam imala, a ona je baš takva. A, kod mene sve što je povezano sa emocijama, empatijom za druge ljude. Ne kažem da on to nema, ali kod mene su mnogo izraženije. (smeh)

– Pa, strogo poslovan. Danilo je divan otac Hani i naš odnos se svodi na, prosto, brigu i vaspitanje o njoj. I pokoje privatno pitanje, vrlo retko – kaže Nata i otkriva kako komunicira sa bivšim suprugom:

– Pa, ono… Kako si? Glupo mi bude da odmah krenem na temu, nego ono, kurtoazno, kako si – kaže Novosadska Barbika kroz smeh.

Što se njihovog braka tiče, Nataša kaže da im nikako nije išlo, ali ističe da su izuzetno dobar roditeljski tandem, ćerki Hani.

– Eto vidiš, to je jedna strana gledanja, a druga strana je fenomenalna, kako gledam ja! To je – kako je fenomenalno što smo odstranili ono što nije valjalo, a što smo zadržali ono što je fenomenalno. Zdrav odnos je najvažniji. Meni i njemu kao muškarcu i ženi baš nije išlo, stvarno, nas dvoje nismo kompatibilni kao partneri, ali smo kompatibilni u roditeljstvu i u tome funkcionišemo. On je kompatibilan sa svojom partnerkom, srećan je u tom odnosu, a ja sam srećna sama. Ja nisam kompatibilna ni sa kim – duhovito kaže Nataša.

Nataša se osvrnula i na to u kakvu je osobu Hana odrasla.

– Primećujem moje najlepše i Danilove najlepše osobine. Kao da je dobra vila došla i rekla “e, ovo dete će da pokupi najlepše”. Kod Danila odgovornost i disciplina, koju ja nisam imala, a ona je baš takva. A, kod mene sve što je povezano sa emocijama, empatijom za druge ljude. Ne kažem da on to nema, ali kod mene su mnogo izraženije – iskrena je Nataša.