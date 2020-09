Ćerke Jelene Karleuše rođendan su ove godine proslavile, kao i do sada, sa drugarima i uz sjajnu atmosferu. Jelena je odlučila da svojim mezimicama priredi bajkovitu žurku u dvorištu porodične kuće na Senjaku. Atina (12) i Nika (11) jedva su dočekale da društvo pristigne i da krene luda zabava.

Devojčice su prelepo obučene dočekale svoje goste, a mama Jelena pobrinula se za fenomenalno posluženje, kao i čarobnu dekoraciju.

– Moje devojke su i zvanično napunile 11 i 12 godina. Srećan rođendan – napisala je ponosno Jelena Karleuša na svom „Instagramu“ i objavila set očaravajućih fotografija.

Slatki sto prepun ukusnih kolača i krofni oduševio je drugare slavljenica, a fotografisanje pored pink balona bilo je atrakcija večeri.

Slavljenice nisu skidale osmeh s lica, a kada su na red došle rođendanske torte i animator, atmosfera je bila na vrhuncu.

Jelena je blistala u srebrnom kompletu koji je istakao njene obline i po ko zna koji put pokazala da je majstor organizacije i dobrog provoda.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) дана 8. Сеп 2020. у 11:17 PDT

Ćerke Jelene Karleuše – rođendanske želje su bile jasne

Ćerke Jelene Karleuše rođendan su dočekale i sa posebnim željama za poklon.

‒ Nika je juče dobila poklon od mame. To je onlajn poklon, zato što ona ništa ne želi materijalo. Decu varaju nekim igricama i tim igricama uplaćuješ novac. Tu su neke mace koje se bogate, u stvari to nisu mace, to su neki robloksi i onda ti uplaćuješ novac da bi taj robloks bio bogat. Eto, moja ćerka je dobila za poklon da njen robloks bude mnogo bogat, znači ništa bačene pare ‒ priča Jelena i dodaje šta će pokloniti starijoj ćerki.

‒ Atina je tražila stalak za mobilni telefon da bi mogla sama sebe da snima za „TikTok“.