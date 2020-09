Jelena Karleuša i Duško Tošić već godinama 7. septembra priređuju glamurozne proslave za rođendan svojih mezimica Atine i Nike. Spektakularna proslava ni ove godine neće izostati.

Ćerke Jelene Karleuše napunile su Atina (12) i Nika (11) godina, a Jelenu najviše zabrinjava problematično razdoblje koje im predstoji.

– Slave rođendan isti dan, tako da me očekuje horda tinejdžerki, ustvari one nisu tinejdžerke nego rane pubertetlije koje… Pubertet je šou program, ja samo da preživim taj pubertet – kaže Jelena kroz osmeh, potpuno svesna onoga što joj u narednih nekoliko godina predstoji.

Iako mogu da imaju sve što požele, ćerke Jelene Karleuše i Duška Tošića su veoma skromne devojčice.

– Mogu da kažem da se klinci mnogo bolje zabavljaju nego što se mi zabavljamo. Oni znaju da uživaju i znaju da igraju i pevaju, ali su moja deca jako skromna – rekla je Jelena za “Srpski Telegraf”.

Jelena je otkrila i šta su njene mezimice poželele za rođendan:

– Nika je sinoć dobila poklon od mame. To je onlajn poklon, zato što ona ništa ne želi materijalo. Decu varaju nekim igricama, i tim igricama uplaćuješ novac. tu su neke mace koje se bogate, ustvari to nisu mace to su neki robloksi i onda ti uplaćuješ novac da bi taj robloks bio bogat. Eto moja ćerka je dobila za poklon da njen robloks bude mnogo bogat, znači ništa bačene pare – priča Jelena, pa dodaje šta je će pokloniti starijoj ćerki:

– A, Atina je tražila stalak za mobilni telefon, da bi mogla sama sebe da snima za “TikTok”.

View this post on Instagram A post shared by JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) on Sep 6, 2020 at 11:35pm PDT



Ponosna mama će i starijoj ćerki ispuniti želju, jer joj se dopada što je Atina veoma talentovana za ples i što je na mamu pravi šoumen.

Iako je Duško Tošić u Kini gde marljivo trenira za predstojeću fudbalsku sezonu, nije izostala čestitka ponosnog tate, koji je na “Instagramu” podelio slike svojih lepotica, uz rođendansku čestitku.