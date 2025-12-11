Tihomir Stanić za HELLO!: Davno sam odlučio da ću umreti na svoj rođendan, ako ima pravde to će biti...

Tihomir Stanić krajem novembra otišao je u penziju premijerom predstave “Gospodin u čizmama od dima” koja je odigrana na sceni pozorišta “Madlenijanum”.
Dramski umetnik ujedno je proslavio i svoj 65. rođendan.
Pročitajte Rekla je “da” - Verila se glumica Jana Bjelica, slavlje u Madridu
U intervjuu koji je tim povodom dao za HELLO! Tihomir Stanić otkrio je da je ostvario sve svoje profesionalne želje.
- Dugo već, još od filma “Delirijum tremens”, a pogotovo otkako sam završio seriju “Nobelovac”, imam utisak da više ništa ne moram da radim. Sve što sam odigrao posle toga bilo je da nekome pričinim zadovoljstvo, a i meni je zadovoljstvo da radim.
Svojevremeno je izjavio: “Davno sam odlučio da ću umreti u Gvadalahari 2037. godine na svoj rođendan”. Na pitanje drži li se i dalje tog “plana” odgovorio je uz smeh:
- Kako se približava ta godina, rešio sam da sve pomerim na 2050. Što se tiče mesta, u redu je, to ne moram da menjam.
- Mnoge stvari koje sam u životu planirao desile su mi se 13 godina kasnije. Pa, ako ima pravde na ovom svetu bilo bi lepo da se definitivni odlazak prolongira za 13 godina. To bi bilo pošteno.
