Tek kada je ostala trudna sa ćerkom Olgom, Marija Bergam saznala za dijagnozu, u Srbiji skoro nepoznatu

Trudnoća Marije Bergam nije bila jednostvna

Zvezda serije “Senke nad Balkanom”, Marija Bergam, pre tri meseca po drugi put je postala majka, ali trudnoća sa ćerkom Olgom nije bila ni malo jednostavna. Naime, lepoj glumici konstatovan je sindrom “hyperemesis gravidarum”, čiji sindromi su malo poznati javnosti.

Boško Karanović

- Ljudi to lako pomešaju sa takozvanim jutarnjim mučninama, ali nije isto. Vrlo je iscrpljujuće, jer se gotovo ništa od hrane i tečnosti ne može zadržati u organizmu. Posledice su razni zdravstveni problemi. Mene su često, i posle trudnoće sa Danilom i sada, pitali kako je moguće da sam tako mršava. Verovatno je jedina dobra strana ovog sindroma to što ne možeš da se ugojiš, jer devet meseci ne možeš ništa da pojedeš - otkrila je Marija u intervjuu za HELLO!, napominjući da ne bi bilo na odmet da se javnosti približi sa čime se suočavaju žene koje imaju taj problem.

- Podrška okruženja može mnogo doprineti da sve to lakše podnese i da se eventualno ponovo odluči na trudnoću, znajući da je čeka dugo, teško i rizično putovanje - istakla je.

Marija Bergam utehu pronašla u iskustvu brojnih žena širom sveta

Na pitanje, kako se ona informisala o pomenutom sindromu, pojasnila je da je Velika Britanija mnogo učinila na tom polju.

- Iznenadila sam se da kod njih postoji pokret koji pruža pomoć ženama sa tim sindromom i aktivno upoznaje ljude sa čim se one suočavaju tokom trudnoće. Snimljeno je nekoliko dokumentarnih filmova, objavljeno bezbroj članaka. Meni je mnogo značilo da čujem iskustva drugih žena i saznam na koje sve načine su se borile da zadrže trudnoću i podnesu tegobe. Nedavno sam pročitala da je Kejt Midlton, takođe, tokom sve tri trudnoće često bila u bolnici baš zbog tog problema, što mi je pojasnilo zbog čega u Britaniji postoji pokret koji se bavi “hiperemesisom”. Takođe mi je postalo jasno kako vojvotkinja posle tri porođaja ima tako perfektnu liniju. (smeh)

- Šalu na stranu, divim se Kejt i svakoj ženi koja se odlučila da uprkos svemu rodi više dece. Iskustvo mi govori da na kraju, kad dete stigne na svet, sve to padne u drugi plan. Dominanta postane neizreciva sreća zbog dolaska novog života - zaključila je Marija Bergam.