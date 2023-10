Niste spremni za finalnu sezonu serije Kruna: Najveće pikanterije su ostavili za kraj, svi čekaju da se pojavi Pipa

Pipa Midlton konačno u seriji „Kruna“



Serija „Kruna“ još od prve sezone najavljena je kao kontroverzni uvid u život britanske kraljevske porodice. Popularni naslov produkcije "Netfliks" nisu svi iz Bakingemske palate gledali s odobravanjem. Sada će sigurno imati još jedan razlog za negodovanje - šesta sezona će prvi put prikazati mlađe članove kraljevske porodice. Getty Images

Među njima će biti i sestra Kejt Midlton Pipa, koja je postala medijska senzacija nakon pojavljivanja na Kejtinom venčanju sa princom Vilijamom. Getty Images

"Netfliks" je nedavno objavio tizer za šestu, ujedno i poslednju sezonu, zajedno sa najavom da će biti objavljena u dva dela. Radnja ove sezone odvijaće se od kasnih devedesetih do ranih dvehiljaditih. U prvom delu, koji će biti premijerno prikazan 16. novembra, Elizabet Debicki repriziraće ulogu princeze Dajane, a Dominik Vest pojaviće se kao princ Čarls. Prvi deo će se fokusirati na Dajanin odnos sa Dodijem al Fajedom, kao i na tragičnu saobraćajnu nesreću u Parizu koja je okončala njihove živote.

Getty Images

Drugi deo će se fokusirati na prinčeve Vilijama i Harija koji se bore sa posledicama smrti svoje majke. Takođe će prikazati vezu Vilijama i Kejt koja je tad bila u povoju i vreme koje je prethodilo njihovom istorijskom venčanju.

Na venčanju će, naravno, biti Kejtina sestra Pipa Midlton, koja je bila deveruša na svečanosti 2011. godine. Do sada je bila misterija koja će srećna glumica tumačiti Pipu, ali to više nije tajna. Photo by Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images

Jednostavnim postom na Instagramu Matilda Brodbridž je objavila da će u narednoj sezon tumačiti Pipui. Glumica je podelila svoju fotografiju ispred prikolice na setu sa jednostavnim znakom na kome piše „Pipa“.

„Vrlo kratko, ali veoma slatko putovanje u zemlju 'Krune'. S uzbuđenjemljujem da ću se pojaviti kao Pipa Midlton. Tako sam zahvalna što sam bila mali deo ove produkcije i za ovo iskustvo“, napisala je Matilda na svom Instagram nalogu.