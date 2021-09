Konačno zajedno: Posle nekoliko bolnih meseci princeza Šarlin ponovo zagrlila supruga i decu (foto)

Bolest princeze Šarlin “zarobila” je suprugu Alberta od Monaka u njenoj domovini, Južnoafričkoj Republici. Iako su razni teoretičari zavera spekulisali da je dobrovoljno tamo ostala jer više ne može da izdrži u “zlatnom kavezu”, pravi razlog što princeza Šarlin ne napušta zemlju je vrlo ozbiljna infekcija uha.

Christian Sperka

Problem se u međuvremenu proširio na grlo i nos, a zbog komplikovane situacije i pritiska u ušima lekari su joj zabranili da ulazi u avion. Sve je to nekako podnela hrabro i na nogama, ali ono što je lepu princezu i nekadašnju plivačku zvezdu bolelo više od svega je – duša. Naime, video-pozivi, slike na ekranu i virtuelna stvarnost ne mogu da nadoknade dečji zagrljaj, pa teško podnosi hiljade kilometara koji je dele od šestogodišnjih blizanaca Žaka i Gabrijele. A pošto mama ne može da se vrati kući, oni su rešili da doputuju do nje. I to sa tatom.

Christian Sperka

Bolest princeze Šarlin - Povratak u Evropu još pod znakom pitanja

Posle druge operacije sinusa, koja je trajala čak četiri sata, Šarlin je dočekalo veliko iznenađenje – u posetu su joj došli upravo oni na koje misli svakog minuta. Fotografije princeze, koju ponovo vidimo nasmejanu posle toliko vremena, obišle su svet. Nije mogla da obuzda emocije kada je ugledala decu i supruga, pa je deo atmosfere podelila na „Instagramu“.

„Veoma sam uzbuđena što je porodica ponovo sa mnom“, napisala je pored zajedničke fotografije, a ništa manje dirljiv nije bio ni zagrljaj sa Albertom.

Christian Sperka

„On je stub mog života i moje snage, bez njegove ljubavi i podrške ne bih uspela da preživim ovaj bolni period.“

Mnogi su mislili da je Šarlin u Kejptaunu ili Johanesburgu, ali ona svih ovih meseci boravi daleko od civilizacije. Izabrala je jedan neobičan rizort u rezervatu Kua Zulu u Tandi, kako bi bila bliže nosorozima u čijem je spasavanju nedavno učestvovala sa svojom fondacijom. Upravo je ovde, na safariju, sa Albertom provela medeni mesec 2011. Priču su ponovili deset godina kasnije, doduše neplanirano i sa zavojima oko njene glave zbog nedavnog hirurškog zahvata. Christian Sperka

‒ Ne mogu da forsiram lečenje, ostaću u Africi koliko treba. Verujem da ću se krajem oktobra vratiti u Evropu – rekla je pre operacije.