Boško Jakovljević i Dragana Ognjenović oduševili revijama na drugoj večeri 56. Perwoll Fashion Week-a

Drugo veče 56. Perwoll Fashion Week-a obeležile su revije Dragane Ognjenović i Boška Jakovljevića za čije viđenje ženske i muške mode uvek vlada veliko interesovanje publike, kao i kolekcije atraktivnih domaćih dizajnera i nezavisnih brendova.

Dragana Ognjenović, kreatorka dosledna svom minimalističkom modnom izrazu, predstavila je kreacije čistih linija u kojima se žena oseća kao dama, čak i kad nosi jednostavne komade. Bezvremenost i umetnički pristup komadima koji odišu elegancijom i u kojima možemo da prepoznamo Draganin proces stvaranja i pristup modi koji uvek počinje od crteža.

Revija Dragane Ognjenović

U svojoj najnovijoj kolekciji, Boško Jakovljević nas je vratio u sofisticirani svet mode ‘30-ih godina prošlog veka, reinterpretiran kroz moderan, dandy stil. Dominiraju čiste, monohromne siluete i estetika koja spaja bezvremensku eleganciju i savremeni italijanski vajb. Krojevi su promišljeni, precizni i luksuzno izvedeni, dok pažljivo birani materijali donose osećaj rafiniranosti i lakoće. Posebnu pažnju privlače fantastični kaputi — statement komadi koji nose duh klasičnog tailoringa, ali i dozu slobode u liniji, volumenu i detaljima. Ključnu ulogu u kolekciji ima i Martini Vesto, poznat po izuzetnom zanatskom umeću, inovativnim reverima i spremnosti da se poigra formom i teksturom. Paleta jesenjih tonova pruža toplinu, a kolekcija nudi raznovrsne modne scenarije — od besprekornih poslovnih kombinacija, preko urbanog kežuala, do elegantnih, fluidnih rešenja poput modernih kimona i šlafrok mantila.

Revija Boška Jakovljevića

Prvi put na Perwoll Fashion Weeku-u, predstavio se MAD House, Multibrend Art & Design House, koji predstavlja koncept radnju osnovanu u slavu domaćeg umetničkog i kreativnog stvaralaštva. Publika je mogla vidi selekciju atraktivnih domaćih dizajnera i nezavisnih brendova kao što su DD DESIGN sa kolekcijom koja je inspirisana kontrastom snage i nežnosti žene izrađena od šantung i taft svile, muslina i detalja od francuske čipke, NINAMILÁN studio kolekcijom Redrafted osmišljenom kao modularni sistem komada koji kombinuju burgundy kožu, smeđu vunu i denim, D. LOVE kolekcijom Breathe of Form koja je manifest slobode u pokretu i snage u jednostavnosti nastala iz želje da se spoje minimalizam i energija, lakoća disanja i čvrstina stava, Kety Wish kolekcijom koja sadrži ready to wear komade koji odišu nežnošću i slave žensku snagu i energiju, CRISTONATI couture kolekcijom “Golden Touch” koja odiše profesionalnim glamurom i elegantnom smelošću po kojoj je ovaj brend prepoznatljiv, Signorina design kolekcijom čiji je fokus na funkcionalnoj eleganciji, modelarnosti i jednostavnosti, stvarajući beskrajne kombinacije koje se mogu nositi tokom cele godine i YVALISE koji istražuje bezvremensku eleganciju kroz suptilni eksperimentalizam prateći klasične ženstvene forme i stvara multifunkcionalne odevne komade koje mogu kombinovati žene različite građe, starosne dobi, u bilo koje doba dana i noći.

Revija MAD House

Veče je zatvoreno revijom autorske mode koju je podržao Textil, uz gromoglasne aplauze za mlade dizajnere i njihove autentične koncepte. Publici se predstavila Petja Zorec, slovenačka dizajnerka, kolekcijom Loven koja istražuje (ne)svesne ideale lepote, koji se oblikuju na osnovu okruženja i vrednosti – u kontrastu, ali i u povezanosti sa kolektivnim identitetom određenog naroda. Loven je sLOVENia, to je odgovor, to je akcija, to je praksa, to je emocija, rekla je Petja za svoju kolekciju.

Revija autorske mode

Đorđe Baščarević Design predstavio je kolekciju u kojoj, koristeći iste dezene i materijale i za muške i ženske kreacije, teži da svakoj silueti da karakter shodno tome ko tu odevnu kombinaciju nosi. Kombinacijom naizgled nespojivih odevnih komada, dizajner je stvorio siluete koje istovremeno odišu ležernošću i individualnošću, a komadi ravnih krojevi i opuštene forme donose lakoću, dok raznolikost tekstura daje likovni pečat svakoj kombinaciji.

Zlata, modna dizajnerka koja je diplomirala na prestižnom fakultetu Istituto Marangoni u Milanu i predstavila je kolekciju „Dystopian Utopia” u kojoj je spajala istrošene i dekonstruisane komade, zakrpljene kožne detalje, ekstremno slojevite siluete, praktične torbe i kaiševe, kao i konvertibilne forme koje omogućavaju prilagođavanje i transformaciju. Namerno nesavršeni detalji i ručno obrađene teksture stvaraju osećaj „postapokaliptične elegancije“.

Za kraj ove večeri, predstavio se brend No Rich Parents, čiji je osnivač mladi kreator Aleksandar Latinović dobitnik nagrade „Boris Nikolić“ za savremeni modni izraz za 2024. godinu, a poznat je po svom duhovitom i autentičnom pristupu modi. Kolekcija “The First of May” istražuje spoj japanske i američke radničke kulture, preispitujući značenje radne odeće u postindustrijskom dobu. Polazeći od ideje radničke uniforme kao vizuelnog i socijalnog koda, kolekcija transformiše klasične forme muške radne odeće u savremeni streetwear.





