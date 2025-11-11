Pronašli smo savršenu novogodišnju suknju, prikriva stomak kao od šale

Suknja koja će učiniti da budete kraljica novogodišnje noći

Iako je do najluđe noći ostalo sasvim dovoljno vremena, novogodišnja euforija polako se već oseća. Praznici nam stižu, i svi želimo da izgledamo najbolje što možemo, posebno 31. decembra, čak iako smo preterali sa hranom! Naime, lepo je opustiti se i provesti sa ljudima koje volite, ali baš tamo negde oko ponoći, shvatate da vam sva ta hrana nije bila potrebna. Složićete se da može biti izuzetno teško obući se prikladno, a da se ne osećate nelagodno. Elastični modeli su često poželjniji, ali budimo realni, nisu uvek najmoderniji! Ali ne brinite - imamo savršeno rešenje.

Pozdravite svečanu suknju koja će vam dobro stajati...

Modna urednica britanskog magazina HELLO! pronašla je sjajno rešenje. U pitanju je suknja "Smock London" poznata kao „Sullivan“. Razlog zašto joj je zapala za oko nije samo to što ima slavno svečani, tradicionalni ukras, već i to što ima elastični rub koji izgleda tako udobno, a opet šik. Bingo!

Zanimljivo je da je ovaj model u Britaniji po ceni od 195 funti već rasprodata. Na sajtu se o dizajnu ove savršene suknje koja prikriva stomak kaže:

- Suknja ima naborani i elastični pojas ukrašen našim dizajnom „Himalaja“ u zlatnim i crnim nitima krckalica za orašaste plodove i crno somotsko kopčanje na prednjoj strani odozgo do dna, koje se fiksira kroz pojas, a zatim zakopčava do ruba. Visok struk nežno grli kukove za super laskavo glatko pristajanje, uokvirujući višeslojnu suknju punu lepote.

Iako je suknja „Sullivan“ rasprodata, magija je u njenom visokom struku sa nabranim krojem i A-kroju, a verujemo da vešte ruke krojačice ovaj model za čas mogu pretvoriti u realnost!

Kako stilizovati suknju sa visokim strukom

Veoma jednostavno, jer je prelepi tartan dezen tako upečatljiv i zaista govori sam za sebe. Uparite je sa klasičnom rol kragnom, ili možda čak i sa elegantnom belom košuljom. Ravne cipele sa malo šljokica bi mogle da budu dobar izbor, kao i cipele sa visokim potpeticama ako želite da nosite suknju na zabavi ili božićnom slavlju. Ključno je da ne nosite ništa upadljivo - smeli desen na suknji je u fokusu, tako da je idealan način da ostatak odeće bude jednostavan.





