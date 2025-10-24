Beograd je ovih dana bogatiji za još jednu modnu destinaciju, novu GUESS radnju u Shopping Centru Rajićeva, koja je već privukla pažnju ljubitelja mode i elegantnog stila.
Povodom otvaranja, ispred Rajićeva postavljena je impozantna GUESS konstrukcija u obliku torbe, koja je u kratkom roku postala prava atrakcija među prolaznicima. Fotografije ovog upečatljivog instalacionog komada preplavile su društvene mreže, a Beograđani i turisti rado zastaju da je uslikaju i podele sa svojim pratiocima.
Instalacija će krasiti plato ispred Rajićeva naredne dve nedelje, dok GUESS u tom periodu priprema i posebne pogodnosti za svoje kupce. U novootvorenoj GUESS prodavnici u Rajićeva Shopping Centru trenutno traje ekskluzivna akcija – uz kupovinu bilo koje torbe iz kolekcije jesen/zima 2025, ostvarujete 20% popusta na drugi artikal iz iste kolekcije. Akcija traje do nedelje, 26. oktobra.
Ovosezonska kolekcija torbi donosi svež pogled na klasiku, spajajući luksuzne materijale i moderne detalje. GUESS i ove sezone ostaje veran svojoj prepoznatljivoj estetici: elegantnoj, urbanoj i ženstvenoj. Među najzapaženijim modelima izdvajaju se torbe od brušene kože i veštačkog krzna, dok topli tonovi kafe, masline i konjaka unose dašak sofisticiranosti i autentičan GUESS duh.
Za sve ljubitelje mode, nova GUESS radnja i atraktivna instalacija ispred Rajićeva predstavljaju idealnu priliku da spoje inspiraciju, dobru fotografiju i poseban shopping doživljaj u srcu Beograda.
Pročitajte još
GUESS torba koja je osvojila Beograd: Nova instalacija i nova radnja ispred Shopping Centra Rajićeva privlače sve poglede
GUESS torba koja je osvojila Beograd
24/10/2025Saznajte više
Mirka Vasiljević uslikana u cik zore, život i četvoro dece ne mogu da čekaju
Mirka Vasiljević u izdanju kakvom je retko viđamo
21/10/2025Saznajte više
Zavirite u garderober Sare Jo, ovakav sigurno niste videli
Garderober Sare Jovanović kakav niste videli
19/10/2025Saznajte više
Kristina Bekvalac bi ovaj komad garderobe zakonom zabranila
Kristina Bekvalac otkrila šta nikada neće poneti na sebi, nikako joj se ne sviđaju
17/10/2025Saznajte više
VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW 2025: Legendarna revija održana u Njujorku
VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW 2025: Legendarna revija održana u Njujorku
16/10/2025Saznajte više
Svečano zatvoren jubilarni Serbia Fashion Week: Glamur, emocija i međunarodni sjaj na Petrovaradinskoj tvrđavi
Novi Sad je zablistao u punom sjaju zahvaljujući fascinantnom programu jubilarnog, 25. izdanja Serbia Fashion Week-a
10/10/2025Saznajte više
Komentari (0)