GUESS torba koja je osvojila Beograd: Nova instalacija i nova radnja ispred Shopping Centra Rajićeva privlače sve poglede

Beograd je ovih dana bogatiji za još jednu modnu destinaciju, novu GUESS radnju u Shopping Centru Rajićeva, koja je već privukla pažnju ljubitelja mode i elegantnog stila.

Povodom otvaranja, ispred Rajićeva postavljena je impozantna GUESS konstrukcija u obliku torbe, koja je u kratkom roku postala prava atrakcija među prolaznicima. Fotografije ovog upečatljivog instalacionog komada preplavile su društvene mreže, a Beograđani i turisti rado zastaju da je uslikaju i podele sa svojim pratiocima. Guess

Instalacija će krasiti plato ispred Rajićeva naredne dve nedelje, dok GUESS u tom periodu priprema i posebne pogodnosti za svoje kupce. U novootvorenoj GUESS prodavnici u Rajićeva Shopping Centru trenutno traje ekskluzivna akcija – uz kupovinu bilo koje torbe iz kolekcije jesen/zima 2025, ostvarujete 20% popusta na drugi artikal iz iste kolekcije. Akcija traje do nedelje, 26. oktobra. Guess

Ovosezonska kolekcija torbi donosi svež pogled na klasiku, spajajući luksuzne materijale i moderne detalje. GUESS i ove sezone ostaje veran svojoj prepoznatljivoj estetici: elegantnoj, urbanoj i ženstvenoj. Među najzapaženijim modelima izdvajaju se torbe od brušene kože i veštačkog krzna, dok topli tonovi kafe, masline i konjaka unose dašak sofisticiranosti i autentičan GUESS duh. Guess

Za sve ljubitelje mode, nova GUESS radnja i atraktivna instalacija ispred Rajićeva predstavljaju idealnu priliku da spoje inspiraciju, dobru fotografiju i poseban shopping doživljaj u srcu Beograda.





