Kristina Bekvalac, dizajnerka, stilistkinja i modna kreatorka, i te kako je cenjena u poslu kojim se bavi. Osim što se njene kreacije rasprodaju brzinom svetlosti, sve što njena starija sestra Nataša Bekvalac ponese na svojim nastupima, postaje istog časa must have komad.
Pročitajte Živu si me ubio: Ovo je pesma koju je Nataša posvetila Koletu, tražio je to od nje
Ipak, kada je moba u pitanju Kristina Bekvalac jedno nikako ne podnosi i boga moli da nikada ne postane trend.
- Jaoo, ja moram da kažem! Zabranila bih one sandale od plute. Ja kada vidim sandale od plute... Kunem ti se, ako nekada dođe trend da se ponovo nose sandale od plute, ja ih neću nositi - izričita je Kristina Bekvalac za najženu.rs.
Ona je otkrila šta nikada ne bi obukla Nataši, kojoj za svaki nastup vešto kreira odevne kombinacije.
- Nataši nikada ne bih obukla ono u čemu se ona ne oseća skroz dobro. Ne bih joj obukla nešto što pokazuje stomak, jer ja znam da ona ne voli da pokazuje svoj stomak. Svakako se nikako ne bi osećala dobro i sigurno i samouvereno u tom trenutnu, jer prosto ne voli da joj se vidi stomak, i nosi isključivo visok struk - iskreno je otkrila Kristina.
Slične Vesti
Kristina Bekvalac bi ovaj komad garderobe zakonom zabranila
Kristina Bekvalac otkrila šta nikada neće poneti na sebi, nikako joj se to ne sviđa
06/08/2025Saznajte više
Pročitajte još
Kristina Bekvalac bi ovaj komad garderobe zakonom zabranila
Kristina Bekvalac otkrila šta nikada neće poneti na sebi, nikako joj se ne sviđaju
17/10/2025Saznajte više
VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW 2025: Legendarna revija održana u Njujorku
VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW 2025: Legendarna revija održana u Njujorku
16/10/2025Saznajte više
Svečano zatvoren jubilarni Serbia Fashion Week: Glamur, emocija i međunarodni sjaj na Petrovaradinskoj tvrđavi
Novi Sad je zablistao u punom sjaju zahvaljujući fascinantnom programu jubilarnog, 25. izdanja Serbia Fashion Week-a
10/10/2025Saznajte više
Ceca Ražnatović održala modnu lekciju: Za nekoliko hiljada dinara izgledajte kao holivudska diva
Ceca Ražnatović na rođendanu Andreja Taškovića blistala je u jednostavnom stajlingu
07/10/2025Saznajte više
Jelena Đoković na Nedelji mode u Parizu, veoma kratka haljina i bele cipele, prilično neobične
Jelena Đoković na Nedelji mode u Parizu pojavila se na prestižnoj reviji brenda Lacoste
06/10/2025Saznajte više
Svečano otvoren jubilarni 25. Serbia Fashion Week
Svečano otvoren jubilarni 25. Serbia Fashion Week
05/10/2025Saznajte više
Komentari (0)