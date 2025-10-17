Kristina Bekvalac bi ovaj komad garderobe zakonom zabranila

Kristina Bekvalac, dizajnerka, stilistkinja i modna kreatorka, i te kako je cenjena u poslu kojim se bavi. Osim što se njene kreacije rasprodaju brzinom svetlosti, sve što njena starija sestra Nataša Bekvalac ponese na svojim nastupima, postaje istog časa must have komad.

Ipak, kada je moba u pitanju Kristina Bekvalac jedno nikako ne podnosi i boga moli da nikada ne postane trend. Antonio Ahel/ATA Images

- Jaoo, ja moram da kažem! Zabranila bih one sandale od plute. Ja kada vidim sandale od plute... Kunem ti se, ako nekada dođe trend da se ponovo nose sandale od plute, ja ih neću nositi - izričita je Kristina Bekvalac za najženu.rs.

Ona je otkrila šta nikada ne bi obukla Nataši, kojoj za svaki nastup vešto kreira odevne kombinacije.

- Nataši nikada ne bih obukla ono u čemu se ona ne oseća skroz dobro. Ne bih joj obukla nešto što pokazuje stomak, jer ja znam da ona ne voli da pokazuje svoj stomak. Svakako se nikako ne bi osećala dobro i sigurno i samouvereno u tom trenutnu, jer prosto ne voli da joj se vidi stomak, i nosi isključivo visok struk - iskreno je otkrila Kristina.





