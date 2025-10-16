VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW 2025: Legendarna revija održana u Njujorku

Legendarna modna revija Victoria’s Secret Fashion Show 2025 održana je u Njujorku, kao jedan od najprepoznatljivijih modnih događaja na svetu. Pistom su prošetali svetski supermodeli i ikone savremene kulturne, dok je muzički program bio u potpunosti u znaku ženskih izvođača. Publiku su oduševili nastupi globalnih zvezda Karol G, Madison Beer, Missy Elliott i članica K-pop grupe TWICE – Nayeon, Momo, Tzuyu i Jihyo. Mike Coppola, Dimitrios Kambouris/Getty Images

Pod kreativnim vođstvom Adama Selmana, revija je predstavljala umetničko putovanje žene od jutra do večeri, dok su glamur, krila i nezaboravni muzički performansi bili i ovaj put nezaobilazni elementi događaja.

U želji da se približi potrošačima širom sveta, Victoria’s Secret je kreirala jedinstveno digitalno iskustvo koje je redefinisalo način na koji publika prati modne događaje. Fanovi su mogli reviju da gledaju uživo putem Instagrama, YouTube-a i TikToka, kao i da besplatno strimuju na platformi Amazon Live, čime je šou postao dostupan u realnom vremenu gledaocima širom sveta.

Revija je ujedno označila i početak praznične sezone, a ovom prilikom predstavljena je i nova Angel Essentials kolekcija koja je dostupna i kod nas, u prodavnici u Ušće šoping centru. Gledaoci koji žele da ponovo dožive magiju Victoria’s Secret Fashion Show-a 2025 mogu to da učine na YouTube kanalu @victoriassecret, kao i na platformi Amazon Prime Video. Mike Coppola, Dimitrios Kambouris/Getty Images

DELOVI REVIJE (prema redosledu pojavljivanja):

First Light – Nijanse ćilibara i zlata za tvoje najsjajnije dane

Bombshell – Kultni DNK brenda Victoria’s Secret oživljava kroz smelu, roze kolekciju

PINK Halftime Show – Izgledi puni energije glavne junakinje – samouvereni, razigrani i neodoljivi

Hot Pursuit – Najseksi pista sija u vatreno crvenim tonovima

Magic Hour – Nijanse zalaska sunca koje savršeno prate „golden hour“

Black Tie – Večernji glamur u komadićima koji donose sofisticiranost i eleganciju nakon mraka

MODELI:

Abby Champion, Abény Nhial, Adriana Lima, Adut Akech, Alessandra Ambrosio, Alex Consani, Amelia Gray, Angel Reese, Angelina Kendall, Anok Yai, Ashley Graham, Ashlyn Erickson, Awar Odhiang, Barbara Palvin, Barbie Ferreira, Behati Prinsloo, Bella Hadid, Blesnya Minher, Candice Swanepoel, Daiane Sodre, Daniella Halfon, Devyn Garcia, Doutzen Kroes, Emeline Hoareau, Emily Ratajkoswki, Gabriela Moura, Gigi Hadid, Grace Elizabeth, Imaan Hammam, Irina Shayk, Iris Law, Jasmine Tookes, Joan Smalls, Josey Muckosky, Lila Moss, Lily Aldridge, Liu Wen, Luna Yohannan, Marina Moioli, Mathilda Gvarliani, Maty Fall, Mekdalawit Mequanent, Neelam Gill, Paloma Elsesser, Precious Lee, Quenlin Blackwell, Sherry Shi, Stella Maxwell, Summer Dirx, Sunisa Lee, Valentina Castro, Xiao Wen Ju, Yasmin Wijnaldum, Yoon Young Bae, Yumi Nu. Mike Coppola, Dimitrios Kambouris/Getty Images

O brendu Victoria’s Secret:

Victoria’s Secret & Co. (NYSE: VSCO) je specijalizovani maloprodajni lanac koji nudi modne kolekcije, uključujući prepoznatljive grudnjake, gaćice, donji veš, odeću, udobne spavaćice, kupaće kostime, garderobu za opuštanje i sport, kao i nagrađivane, prestižne parfeme i proizvode za negu tela. VS&Co čine vodeći brendovi na tržištu – Victoria’s Secret i PINK, ujedinjeni zajedničkom misijom da pruže podršku ženama u svemu što rade. Deo kompanije je i Adore Me, tehnološki napredan, digitalno orijentisan i inovativan brend donjeg veša, koji odgovara potrebama žena svih veličina, budžeta i u svim fazama života. Posvećeni smo osnaživanju više od 30.000 zaposlenih unutar naše globalne mreže, koja obuhvata više od 1.380 prodavnica u gotovo 70 zemalja širom sveta.





