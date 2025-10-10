Svečano zatvoren jubilarni Serbia Fashion Week: Glamur, emocija i međunarodni sjaj na Petrovaradinskoj tvrđavi

U oktobru 2025. godine, Novi Sad je zablistao u punom sjaju zahvaljujući fascinantnom programu jubilarnog, 25. izdanja Serbia Fashion Week-a. Svečano zatvaranje održano je u prestižnom ambijentu Titovih salona Petrovaradinske tvrđave, prostoru koji odiše istorijom, ali i elegancijom dostojnom svetskih modnih manifestacija. Srđan Aleksić

Jubilarno izdanje srpske nedelje mode obeležilo je učešće dizajnera sa svih kontinenata, dajući manifestaciji globalni značaj i potvrđujući Novi Sad kao istinsku modnu prestonicu regiona.

Program zatvaranja bio je pažljivo osmišljen i podeljen u dva dela, spajajući emociju, glamur i profesionalizam. U prvom delu prisutnima se obratila predsednica Serbia Fashion Week-a, osvrnuvši se s ponosom na svih 25 sezona i zahvalivši svim učesnicima, saradnicima i gostima, posebno ističući one koji su uz manifestaciju od samog početka.

Srđan Aleksić

Voditelji večeri, Marina Buljovčić i Boško Jakovljević, svojom šarmantnom pojavom dodatno su zagrejali atmosferu, dok je publiku snažno ganula emotivnom interpretacijom pesme „Probudi me, zovi me“, posvećene svom bratu, novosađanska pevačica Nataša Mihajlović. Njena izvedba ostavila je neizbrisiv trag u srcima svih prisutnih. Zhanna Tyugay

U nastavku programa, svetla reflektora zasijala su na pisti, predstavljajući novu kolekciju francuskog dizajnera visoke mode i potpredsednika Serbia Fashion Week-a, Emerika Fransoa. Kolekcija pod nazivom „Psycho“ donela je hrabre i senzualne komade, preplićući čipku, kožu i dekorativne trake, dok su korseti suptilno isticali ženstvenu siluetu. Srđan Aleksić

Emerik Fransoa o svojoj inspiraciji kaže:

- Obično kažem da me inspirišu žene. Volim ženske obline, zato su moje kolekcije uvek senzualne, ponekad i provokativne. Hteo sam da unesem malo ludila u ovu kolekciju, da se osećam slobodno, da koristim nove boje i napravim nešto drugačije. Želeo sam da bude svežije, šarenije i laganije. Volim da koristim trake — nekad kao ukras, a nekad kao samu konstrukciju haljine.

O jubileju je dodao:

- Veoma sam ponosan na ovaj jubilej Serbia Fashion Week-a. Svaki put kada vidim dizajnere, ponosan sam na njihov profesionalizam i kreativnost. Počeli smo pre 20 godina sa nečim što nije bilo profesionalno, a danas smo deo globalne modne scene. Ja sam sigurno deo ove porodice — i tako će i ostati.

Nakon spektakularne revije usledila je Awards Ceremony, gde su učesnicima 25. Serbia Fashion Week-a, kao i svima koji su svojim angažmanom i podrškom doprineli blistavom oktobru u Novom Sadu, tradicionalno dodeljene zaslužene nagrade. Manifestaciju je pratilo mnogo ne samo domaćih, već i svetskih medija, koji su u vidu novinarskih izveštaja i televizijskih reportaža preneli najlepšu moguću sliku Srbije, potvrđujući globalni značaj ovog modnog događaja. Srđan Aleksić Valentina Bačlija

Jubilarni 25. Serbia Fashion Week ostavio je neizbrisiv trag, spajajući eleganciju, kreativnost i internacionalni duh, dok je Novi Sad zasijao kao prava modna prestonica sa srcem koje kuca u ritmu svetske scene. Valentina Bačlija





