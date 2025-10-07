Ceca Ražnatović održala modnu lekciju: Za nekoliko hiljada dinara izgledajte kao holivudska diva

Sinoć je u najprestižnijem prestoničkom restoranu održano gala slavlje povodom 18. rođendana Andreja Taškovića, sina Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa.

Brojni poznati gosti upriličili su veliko veselje popularnih muzičara, a tokom večeri pravo sa snimanja "Zvezda Granda" stigla je i kuma Ceca Ražnatović koja je, podrazumeva se, odmah privukla sve poglede prisutnih. Privatna Arhiva

Folk diva je i ovog puta pokazala je uvek ide korak ispred svih, bar kada je reč o modi. Na snimanju emisije „Zvezde Granda“ a i na kumićevom punoletstvu pojavila se u bež kompletu, ali su upravo pantalone bile komad o kojem su svi pričali.

Model širokog kroja sa upečatljivim trakama i džepovima dao je Cecinom izgledu moderan, trendi pečat, a ujedno naglasio njenu figuru na pravi način. Ovakav kroj pantalona ove jeseni je pravi modni hit, pa ne čudi što su mnoge dame već poželele sličan par u svom ormaru.

Ceca je svoj autfit upotpunila kraćom jaknom u istoj nijansi, dok je narandžasta Šanel torbica unela savršen kontrast.

Ono što je zanimljivo da se veoma sličan komplet može pronaći po radnjama u tržnim centrima za veoma pristupačan novac. Jakna se može naći u iznosu od 4000 do 7000 dinara, a pantalone se uglavnom kreću oko 5000.

Jasno je da se muzička zvezda odučila za poznati modni brend, te da ovaj njen autfit ipak košta mnogo više, ali svako kome je Ceca sinoć bila inspiracija može iskopirati njen stajling za dosta manje para.

Kada se pojavila atmosferu je dovela do usijanja, a ono što su prisutni komentarisali je da se ne izdvaja mnogo iz mase Andrejevih drugara, te da iako je trostruka baka savršeno izgleda, baš kao neki devojčurak.










