Svečano otvoren jubilarni 25. Serbia Fashion Week

Fascinantna izložba u Muzeju Vojvodine – fuzija mode, kulture i umetnosti

U Muzeju Vojvodine sinoć je svečano otvoreno jubilarno, 25. izdanje Serbia Fashion Week-a, manifestacije koja već četvrt veka slavi kreativnost i stil, ali i pokazuje kako moda u Srbiji neumitno ide ruku pod ruku sa kulturom i umetnošću.

Veče je obeležilo otvorenje velike izložbe primenjene umetnosti i dizajna, s posebnim fokusom na modne aksesoare. Posetioci su imali priliku da se upoznaju sa radovima domaćih brendova i dizajnera koji spajaju umetnički izraz i modni senzibilitet: Arte&Bellezza Dragane Mirčetić, Blackbirdfield Dragana Smiljanića, mi.ma handmade Milice Marić, Alesari, Raletić Art i ID Art&Design Ivane Dronjak.

Direktorka Muzeja Vojvodine, Čarna Milinković, poželela je dobrodošlicu gostima, dok je predsednica Serbia Fashion Week-a, zvanično otvarajući jubilarni događaj, istakla:

- Uzbuđeni smo svi jer je ovo veliki jubilej. Organizovati 25 Serbia Fashion Week-ova u ovom kvalitetu i na ovom nivou je pravi podvig. Raduje me da je otvaranje upravo u Muzeju Vojvodine sa kojim smo potpisali ugovor o partnerstvu prošle godine i još jednom pokazali da je veza između kulture i savremenih kreativnih industrija zaista neraskidiva. Imamo prilike da vidimo sjajne postavke naših umetnika koji se bave aksesoarima, nakitom, obućom i zaista na prelep način je to sve prikazano.

- Stigao je veliki broj gostiju iz inostranstva koji će ove nedelje učestvovati na Serbia Fashion Week-u, a ja sam jako ponosna što je ovo jubilarno izdanje otvoreno u jednom od najznačajnijih muzeja naše zemlje. Srđan Aleksić

Posebnu pažnju na izložbi izazvao je rad Dragana Smiljanića sa fascinantnim fascinatorima, ali predsednica Serbia Fashion Week-a ističe da je svaka postavka vešto odabrana:

- Apsolutno je na ulazu impresivno kada uđete i vidite Dragana Smiljanića sa fascinatorima, ali ne bih umanjila značaj svakog od njih koji je postavljen večeras jer svi su u različitim oblastima dizajna i mislim da je zaista selektovano ono što jesu neki od najboljih dizajnera u našoj zemlji koji se bave primenjenom umetnošću i aksesoarima“, rekla je Svetlana Horvat. Srđan Aleksić

Tokom narednih dana, publiku očekuje bogat program revija, koje će se održavati u Master centru Novosadskog sajma, uz učesnike iz svih krajeva sveta – od Australije i Azije do Evrope i Amerike. Pored modnih revija, posebna pažnja biće posvećena Master klasu profesorke Kristel Santabarbare, sa Francuske akademije visoke mode, koja će demonstrirati ručnu izradu komada visoke mode u Kulturnoj stanici Eđšeg. Manifestacija će biti zatvorena svečanim dodelama jubilarnih nagrada na Petrovaradinskoj tvrđavi, u znak priznanja svim ljudima i kompanijama koji su pratili i podržavali Serbia Fashion Week svih ovih 25 godina. Srđan Aleksić

Ovo jubilarno izdanje Serbia Fashion Week-a još jednom potvrđuje da moda u Srbiji nije samo trend, već umetnost koja spaja domaće i strane talente, tradiciju i savremene inovacije, te da Novi Sad postaje mesto gde kreativnost nema granica. Srđan Aleksić

Po završetku jubilarnog Serbia Fashion Week-a, sledi modni spektakl u Banjluci koja ove godine postaje epicentar svetske mode i kreativnosti: od 10. do 13. oktobra održava se prvo izdanje Republic of Srpska Fashion Week-a, koje spaja luksuz, umjetnost i međunarodne talente. Festival počinje veličanstveno uz promociju knjige Patrizije Gucci i izložbu umetničkih radova, nastavlja se izložbama slavnog francuskog fotografa Michela Duprea i mladih internacionalnih dizajnera, da bi kulminirao u Banskom dvoru revijama domaćih i svetskih kreatora i humanitarnom aukcijom. Završni dan donosi međunarodnu konferenciju „Branding by Fashion“ sa stručnjacima iz sveta mode i ekonomije, potvrđujući RSFW kao prestižni događaj globalnog značaja i stavljajući Banja Luku na mapu najvažnijih modnih destinacija. Srđan Aleksić Srđan Aleksić Srđan Aleksić









