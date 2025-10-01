Zalizana kosa, "nude" ruž i efektno odelo: Tamara Dragičević izašla u grad, bravo za trendi mamu

Tamara Dragičević odavno se nije pojavila na nekom prestoničkom događaju, sve do sinoć kada je zablistala u najpoznatijem beogradskom tržnom centru na modnoj reviji. Brojne poznate dame uložile su mnogo truda kako bi sinoć izgledale savršeno, ali odelo Tamare Dragičević privuklo je najviše pogleda i zbog neobičnog kroja. Antonio Ahel/ATAImages

Karirani model kompleta odiše sofisticiranošću, u trendi bojama sezone, a uz njega savršeno je uklopila čizme od prevrnute kože, nešto svetlije bež nijanse.

Tamno sivi oversized sako razbila je tankim, braon kaišem sa zlatnim detaljem, dok pantalone nisu standardne dužine, već izuzetno široke, uskog struka koje se ka dole šire i dođu do kolena. Retko koja dama bi se usudila da ponese takav kroj, ali ne i dramska umetnica kojoj su savršeno pristajale. Uz to je uklopila decentnu šminku sa akcentom na nude ružu za usne, a kosu je zalizala u efektni rep.

Tamara Dragičević iskoristila je ovu priliku da ogovori na pitanja znatiželjnih novinara koji je mnogo dugo nisu videli, pa su imali brojne teme da prečešljaju sa njom.

- Ne spremam se mnogo, nemam vremena za to. Zavisi od događaja. U principu najviše volim kada to odradim usut i brzo, jer imam mnogo obaveza u toku dana. A onda kada su neke važne premijere, onda odvojim dan za to. Ne znači da mi toliko vremena treba za spremanje, nego da bude bez žurbe. Da uživam u tome - rekla je i dodala:

- Nije mi bitno da izađem uvek sređena iz kuće. Možda nekad neki detalji ulepšaju sve. Uglavnom sam u nekom opuštenom izdanju, od škole do vrtića, do kuće, pozorišta. Za mene su možda rumenilo i maskara dovoljni.

Antonio Ahel/ATAImages

Iako voli da se spremi, najbolje se oseća u opuštenoj varijanti.

- Najlepše se osećam u farmerkama i majici, ali volim ja da se obučem, da iskombinujem stvari, naročito kada kupim nešto novo, kada krene jesenja ili letnja sezona, pa ti je sve novo i lepo, ide neki novi period. Volim i trenerke. Ja mogu da se sređujem ceo dan, ako ja taj dan nisam raspoložena i ne osećam se lepo, ništa ne vredi. Kada ste nasmejani i u dobrom duhu, nekako sve može. Važno je kako osoba iznese bilo koju kombinaciju.









