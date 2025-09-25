Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Jedna u nežnoj haljini, druga u belom odelu: Modni duel kraljice Ranije i Melanije Tramp, ne zna se koja je lepša

Autor: | 25/09/2025

Modni duel kraljice Ranije i Melanije Tramp

Melanija Tramp, prva dama Amerike, tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, organizovala je svečanu večeru na kojoj je ugostila supruge državnika iz celog sveta.

Povod za skup bila je promocija globalne inicijative za dobrobit dece, misija pod nazivom "Fostering the Future Together".

Dan kasnije, osim o važnim temama koje su bile tema ovog neformalnog sastanka, mediji pišu i o modnim kombinacijama koje su viđene.

Supruga Donalda Trampa, pojavila se u elegantnom belom odelu Dolce&Gabana, uz koje je ponela bluzu Max Mara.

Sa druge strane, dostojnu "konkurenciju" imala je u kraljici Raniji od Jordana, koja je za ovu priliku odabrala haljinu nežne nijanse, sa dugim rukavima i faltama.

Inače, ovo nije prvi susret dve dame koje mnogi, ne bez razloga, smatraju modnim ikonama.

Poslednji put su se zajedno našle na Floridi, početkom godine, kada je kraljica Ranija boravila u Americi. Razgovarale su o različitim pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući dobrobit dece, kao i unapređenje njihovog obrazovanja.

Tom prilikom obe su nosile haljine: Melanija belu kratkih rukava, dok je Ranija izabrala teget varijantu, prošaranu belim detaljima.

Eva Čubrović Photo by Olivier Douliery-Pool/Getty Images

