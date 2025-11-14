ONA kao početak stvaranja i inspiracije: Svečano otvoren 56. Perwoll Fashion Week

Perwoll Fashion Week ove jeseni ponovo postaje mesto susreta mode i umetnosti. Svoje 56. izdanje, koje se održava od 14. do 20. novembra u Hangaru Luke Beograd, posvećuje ženi — njenoj snazi, mnoštvu i neiscrpnoj moći transformacije da istovremeno bude svetlost i senka, pojedinac i kolektiv.

Ovogodišnja kampanja BFW-a inspirisana je različitim ženskim ulogama svrstanih u pet tema – pet metafora o ženskom iskustvu i stvaralaštvu: Žena - Čuvar doma, Žena - Majka, Žena - Radnica, kreativka i liderka, Žena - Harmonija i snaga, Žena - Telo sklada i borbe.

U duhu ovogodišnjeg izdanja Perwoll Fashion Week-a koji slavi žene u svoj njihovoj slojevitosti, posebnu snagu donosi podrška koju su pružile brojne žene sa naše javne scene - Mirjana Karanović, Branka Katić, Vesna Čipčić, Jasna Đuričić, Nela Mihajlović, Ana Đurić - Konstrakta, Katarina Radivojević, Vanja Ejdus, Anđelika Simić, Nina Janković, Tamara Dragićević, Lena Bogdanović, Milena Radulović, Iva Ilinčić, Maja Uzelac, Luna Loo, Zoe Kida, Nevena Madžarević, Jelena Stupljanin, Nada Šargin, Maja Ognjenović, Sonja Petrović, Jovana Preković, Mia Bjelogrlić, Danica Vučenić, Borka Božović, Jelena Milašinović, Suzana Đorđević, Maja Maričić, Ana Rodić, Sara Petrovski…

Sve su to žene koje traju, stvaraju i menjaju svet svojim postojanjem. Svaka od njih nosi jedinstvenu priču, ali zajedno čine mozaik savremene žene – žene koja na Balkanu iz bola stvara snagu, iz iskustva gradi viziju, i u svojoj složenosti pronalazi slobodu.

