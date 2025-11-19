Kejt Midlton, princeza koja potpuno transformiše stil „poslovne dame“ jednim odevnim komadom

Juče, u srcu londonskog Sejlsfors Tauera, Kejt Midlton je predsedavala Samitom buduće radne snage. S obzirom na institucionalnu prirodu događaja, princeza od Velsa mogla je da nosi ništa manje od jednog od svojih kultnih odela.

Elegantan i klasičan izgled za vođenje istorijskog sastanka - prvog okupljanja 80 britanskih poslovnih lidera radi podsticanja investicija u kompanije u ranoj fazi razvoja. Ovo je jedna od njenih najpažljivije razmatranih formula: sivo odelo, simbol moći unutar savremene kraljevske garderobe i jedan od njenih omiljenih odevnih predmeta kada treba da pokaže liderstvo. Zanimljiva stvar danas? Zamenila je svoju kultnu bluzu sa mašnom za onu sa karnerom i volanom. Photo by Adrian Dennis - WPA Pool/Getty Images

Mesecima već, buduća kraljica neguje imidž koji se udaljava od romantizma koji je definisao njen stil tokom protekle decenije. Svetlo sivo odelo Rolana Murea koje je danas nosila, sa krojenim blejzerom i širokim pantalonama, podseća na druge dizajne koje je nedavno nosila. Još u septembru, kada je posetila Sadberi Silk Mils i Marina Mil kako bi se upoznala sa radom britanskih proizvođača tekstila, Kejt Midlton je nosila sivo odelo sa kariranim uzorkom Princa od Velsa.

Ova boja se povezuje sa profesionalnom strogošću, ali i sa emocionalnom ravnotežom, ključnim konceptom u njenoj poruci o ranom detinjstvu. Krojenje, sa svoje strane, ispunjava psihološku i strukturnu funkciju: projektuje kontrolu, jasnoću i autoritet, bitne osobine prilikom vođenja projekta koji se smatra – čak i unutar kraljevskog domaćinstva – kao „ceo život“.

Ali ono što se danas zaista isticalo bila je bluza „Knačbul“ sa svojim kaskadnim volanima, stilski detalj mnogo smeliji nego što se možda čini. Princeza od Velsa obično se odlučuje za bluze sa mašnom , direktno nasleđe diplomatskog stila iz 1980-ih i same Dajane. Međutim, ovog puta je izabrala viktorijanski inspirisan volančasti steznik , komad koji unosi pokret u odeću definisanu pravim linijama i koji odražava njenu nedavnu sklonost ka reinterpretiranim istorijskim detaljima. Na Dan maka — kada se pojavila u šalu u stilu žaboa — već smo je videli kako eksperimentiše sa ovim dodirom 19. veka, klimanjem glavom britanskoj tradiciji, a takođe i simboličkom jeziku institucionalne elegancije. Photo by Adrian Dennis - WPA Pool/Getty Images

Torbica zaslužuje posebno spominjanje. Kejt Midlton retko se odlučuje za velike komade; njen javni imidž je obično izgrađen oko malih torbi. Ali juče je nosila Smythson torbu, model dizajniran za zaposlene žene: izdržljiva, prostrana i nenametljiva. Ovaj brend predstavlja preko 130 godina britanskog zanatstva, istorijski povezanog sa ličnostima kao što su Grejs Keli, Ketrin Hepbern, Vivijen Li i Vinston Čerčil. Kejt ne samo da podržava nacionalne brendove – što je za nju konstanta – već bira i kuće duboko povezane sa britanskim kulturnim identitetom.

Minđuše kompanije Mappin & Webb , još jedne istorijske firme osnovane 1775. godine, upotpunjuju poruku: kvalitet, tradicija i uzdržan, ali izvrstan pristup. Britanski nakit je oduvek bio jedno od najvažnijih sredstava za imidž kraljevske porodice, a Kejt to dobro zna. Photo by Adrian Dennis - WPA Pool/Getty Images





