Kejt Midlton, princeza koja potpuno transformiše stil „poslovne dame“ jednim odevnim komadom

Juče, u srcu londonskog Sejlsfors Tauera, Kejt Midlton je predsedavala Samitom buduće radne snage. S obzirom na institucionalnu prirodu događaja, princeza od Velsa mogla je da nosi ništa manje od jednog od svojih kultnih odela.
Elegantan i klasičan izgled za vođenje istorijskog sastanka - prvog okupljanja 80 britanskih poslovnih lidera radi podsticanja investicija u kompanije u ranoj fazi razvoja. Ovo je jedna od njenih najpažljivije razmatranih formula: sivo odelo, simbol moći unutar savremene kraljevske garderobe i jedan od njenih omiljenih odevnih predmeta kada treba da pokaže liderstvo. Zanimljiva stvar danas? Zamenila je svoju kultnu bluzu sa mašnom za onu sa karnerom i volanom.
Mesecima već, buduća kraljica neguje imidž koji se udaljava od romantizma koji je definisao njen stil tokom protekle decenije. Svetlo sivo odelo Rolana Murea koje je danas nosila, sa krojenim blejzerom i širokim pantalonama, podseća na druge dizajne koje je nedavno nosila. Još u septembru, kada je posetila Sadberi Silk Mils i Marina Mil kako bi se upoznala sa radom britanskih proizvođača tekstila, Kejt Midlton je nosila sivo odelo sa kariranim uzorkom Princa od Velsa.
Ova boja se povezuje sa profesionalnom strogošću, ali i sa emocionalnom ravnotežom, ključnim konceptom u njenoj poruci o ranom detinjstvu. Krojenje, sa svoje strane, ispunjava psihološku i strukturnu funkciju: projektuje kontrolu, jasnoću i autoritet, bitne osobine prilikom vođenja projekta koji se smatra – čak i unutar kraljevskog domaćinstva – kao „ceo život“.
Pročitajte Kensingtonska palata potvrdila - Domaćica večeri Kejt Midlton, na listi 1.600 zvanica, nestrpljenje ogromno
Ali ono što se danas zaista isticalo bila je bluza „Knačbul“ sa svojim kaskadnim volanima, stilski detalj mnogo smeliji nego što se možda čini. Princeza od Velsa obično se odlučuje za bluze sa mašnom , direktno nasleđe diplomatskog stila iz 1980-ih i same Dajane. Međutim, ovog puta je izabrala viktorijanski inspirisan volančasti steznik , komad koji unosi pokret u odeću definisanu pravim linijama i koji odražava njenu nedavnu sklonost ka reinterpretiranim istorijskim detaljima. Na Dan maka — kada se pojavila u šalu u stilu žaboa — već smo je videli kako eksperimentiše sa ovim dodirom 19. veka, klimanjem glavom britanskoj tradiciji, a takođe i simboličkom jeziku institucionalne elegancije.
Torbica zaslužuje posebno spominjanje. Kejt Midlton retko se odlučuje za velike komade; njen javni imidž je obično izgrađen oko malih torbi. Ali juče je nosila Smythson torbu, model dizajniran za zaposlene žene: izdržljiva, prostrana i nenametljiva. Ovaj brend predstavlja preko 130 godina britanskog zanatstva, istorijski povezanog sa ličnostima kao što su Grejs Keli, Ketrin Hepbern, Vivijen Li i Vinston Čerčil. Kejt ne samo da podržava nacionalne brendove – što je za nju konstanta – već bira i kuće duboko povezane sa britanskim kulturnim identitetom.
Minđuše kompanije Mappin & Webb , još jedne istorijske firme osnovane 1775. godine, upotpunjuju poruku: kvalitet, tradicija i uzdržan, ali izvrstan pristup. Britanski nakit je oduvek bio jedno od najvažnijih sredstava za imidž kraljevske porodice, a Kejt to dobro zna.
Komentari (1)
Slične Vesti
Odmah ćete je poželeti u svom ormaru: Pristupačna haljina Kejt Midlton savršena za svaku priliku, a sa ovim detaljem nema joj ravne FOTO
Haljina Kejt Midlton idealna za jesen
14/11/2022Saznajte više
Savremena Pepeljuga: Većina žena ih ne bi ni pogledala, ali Kejt Midlton ove cipele ponosno šeta (foto)
Cipele Kejt Midlton oduševile
25/06/2022Saznajte više
Skromna vojvotkinja ponovo oduševljava: Kejt Midlton prošetala kaput koji se može kupiti i kod nas
Kaput Kejt Midlton oduševio žene širom sveta
04/03/2022Saznajte više
Kako to da Kejt Midlton baš sve dobro stoji?! Evo i u čemu je tajna
Stil Kejt Midlton kžene obožavaju
13/06/2021Saznajte više
Pročitajte još
Melanija Tramp zablistala na državnoj večeri u haljini libanskog dizajnera, može se naručiti za 2.580 dolara
Melanija Tram u haljini libanskog kreatora od 2.580 dolara
20/11/2025Saznajte više
Kejt Midlton, princeza koja potpuno transformiše stil „poslovne dame“ jednim odevnim komadom
Kejt Midlton polako ali sigurno transformiše svoj modni stil
19/11/2025Saznajte više
Governors Awards: Prava modna poslastica na nikad smelijem crvenom tepihu, Dženifer oduševila
Governors Awards okupio je brojne poznate ličnosti
18/11/2025Saznajte više
Bred Pit lansirao ekskluzivnu modnu kolekciju inspirisanu Harli-Dejvidson motorima
Bred Pit lansirao ekskluzivnu modnu kolekciju inspirisanu Harli-Dejvidson motorima
16/11/2025Saznajte više
Boško Jakovljević i Dragana Ognjenović oduševili revijama na drugoj večeri 56. Perwoll Fashion Week-a
Drugo veče 56. Perwoll Fashion Week-a
16/11/2025Saznajte više
Katarina Radivojević, Nina Janković, Vanja Ejdus, Zejna... Spektakularnom revijom poznatih dama svečano otvoren 56. Perwoll Fashion Week
Svečano otvoren 56. Perwoll Fashion Week
14/11/2025Saznajte više
Samo odevanje ne cini kraljicu, samo se o tome govori. Pored toga, pisite o njihovom radu i angazmanu...toliko su placeni...