HELLO! 749

U prodaji je novi broj vašeg omiljenog magazina o poznatima!

SAHRANA KRALJICE ELIZABETE, Britanija i svet oprostili su se od velike vladarke

INSIDE STORY

PRINCEZE NATALIJA I ISIDORA KARAĐORĐEVIĆ uživale su na Dečjem festivalu na Oplencu

IVAN ZELJKOVIĆ u Dubaiju ima firmu, svira u bendu, tamo mu je porodica, ali novom zovu popularnog kviza nije mogao da odoli

HOLIVUDSKA SCENA

ANDREJ ILIĆ na večnu ljubav zakleo se izabranici Vanji, a šou im je ukrala ćerka Zlata

VIKTORIJA BEKAM, odnosi sa snajkom Nikolom Pelc sve su hladniji, a sin Bruklin je – sve dalje

RAPORT

STYLE & LIVING

CELEBRITY STYLE Emili Ratajkovski

MODA Blejzer – vesnik jeseni

LEPOTA Sezonska rehabilitacija

KUVANJE Al fresco

HOROSKOP

TRAVEL Val d’Orča

HELLO!