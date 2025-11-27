Sezona Strelca donosi veliku sreću za 3 horoskopska znaka, ovi datumi su posebno važni

Sezona Strelca počela je 22. novembra i trajaće do 21. decembra. Svi horoskopski znaci osetiće izvesne promene, ali će samo tri biti miljenici sreće.

Sezona strelca je važan period u godini jer donosi iskreni optimizam i težnju za duhovnom slobodom. Ova vatrena energija podstiče na usklađivanje životne filozofije s delima i ciljevima, ostavljajući iza sebe sve što je sputavalo.

Ove godine, energija Strelca usmerena je na učvršćivanje velikih promena koje su počele pre dve i po godine. Tranzit Merkura, koji 29. novembra kreće direktno, zapečatiće te promene, omogućavajući da jasno vidite šta vas je kočilo. Vreme je da otpustite stare strahove.

Sezona Strelcca najviše sreće, snage i ostvarenja snova doneće za ova tri horoskopska znaka.

Strelac

Ova sezona je presudna za Strelčeve, jer se nalazite na pragu ostvarenja dugogodišnjeg sna ili oslobađanja od priče koja vas je dugo pratila. Približavate se kraju velikog životnog ciklusa koji se zaključuje početkom 2026. godine, a ovaj period zahteva da prihvatite pomake.

Ključni događaj je Super Mesec u Blizancima 4. decembra, koji vam pruža direktan smer od Svemira. Ako ste dosad plivali protiv struje, očekujte značajno preusmeravanje: ako ste na pravom putu, ova moćna lunarna energija snažno će vas snažno pogurati prema cilju.

Dani između 2. i 20. decembra zahtevaju naporan rad, fokus i potpunu predanost vašeg srca. Morate dekonstruisati ono što više ne funkcioniše i postaviti strategije koje donose uspeh. Mladi Mesec 19. decembra idealan je trenutak za postavljanje ambicioznih i dugotrajnih ciljeva koji će vam definisati život u godinama koje dolaze. Shutterstock

Škorpija

Merkur kreće direktno u vašem znaku 29. novembra, donoseći snažne spoznaje koje dramatično podižu osećaj samovrednosti i kreativnosti.

Kako Venera i Merkur ulaze u vašu kuću novca, bićete motivisani za postavljanje novih, visokih finansijskih ciljeva. Super Mesec 4. decembra ukazuje da je za ostvarenje vaših budućih snova potrebno ulaganje u nove veštine, vreme i trud.

Najvažniji period počinje 15. decembra, kada vaša vladajuća planeta Mars ulazi u Jarca, dosežući svoju apsolutno najveću snagu na nebu. Od tog daa pa do sredine januara, osećaćete neverovatan nalet za uspehom. Bićete sposobni održati kontinuirani napor i postići ciljeve koji su se činili nemogućima, čineći ovo jednim od vaših najproduktivnijih razdoblja.

Ribe

Sezona Strelca za vas je izuzetno važna jer započinje učvršćivanje rada na koji ste fokusirali protekle dve godine. To je priprema za kraj velikog transformacijskog ciklusa. Merkur, koji kreće direktno, taman na vreme za Super Mesec u Blizancima 4. decembra, otkriva sve karte.

Ovaj moćni lunarni događaj pokazaće vam sve što ne funkcioniše. Ključ vašeg uspeha je da otpustite ono što vas opterećuje i date prednost onome što donosi rezultate.

Iako će Mars i Sunce stvarati konfuziju s vašim Saturnom (između 2. i 20. decembra) traži se vaša posvećenost i istrajnost. Mladi Mesec 19. decembra idealan je trenutak za kristalno jasno definisanje strategije i postavljanje ambicioznih ciljeva, osiguravajući tako temelje za dugoročni uspeh.

Izvor: Sensa





