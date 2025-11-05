Sve što su godinama ulagali, vraća se u punom sjaju: Ovo je najsrećniji horoskopski znak u 2026

U julu 2026. godine Jupiter, planeta sreće i blagostanja, ulazi u Lava, te će ovaj horoskospski znak biti jedan od najsrećnijih.
Sve što su godinama ulagali u sebe i druge, konačno im se vraća, i to u punom sjaju. Preokret stiže na svim poljima.
Pročitajte Stiže NOVEMBAR! Najdetaljniji mesečni horoskop je već tu
Kada Jupiter uđe u njihov znak, to će za Lavove biti jedan od najvažnijih ciklusa u poslednjih 12 godina.
Jupiter u Lavu donosi samopouzdanje, šanse za napredak i osećaj lične moći. Lavovi će konačno zablistati punim sjajem. Takođe, moći će da privuku pažnju, pohvale i nagrade koje su priželjkivali. Sve što su do sada gradili, trud koji su uložili, počinje da daje rezultate. Najlepše od svega je što sve stiže spontano, bez velikih napora.
Sreća dolazi kroz ljubav, kreativnost, putovanja, pa čak i kroz neplanirane životne preokrete koji im otvaraju nova vrata.
Lav će u 2026. godini otkriti vrata koja su do sada bila zatvorena. Finansijski dobitak stiže preko kontakata, nasledstva ili iznenadinih prilika koje deluju nerealno.
U emotivnom životu Lav će konačno sresti partnera koji će ga videti na pravi način, onakvim kakav zapravo jeste, bez potrebe da se dokazuje. Biće to ljubav koja leči stare rane i vraća veru u iskrenu bliskost.
Izvor: Krstarica
