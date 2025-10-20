Horoskop za nedelju koja je pred nama: Do 27. oktobra nikako ne planirajte ove aktivnosti

Nedeljni horoskop do 27. oktobra 2025. godine

Ovan

Dobre ideje koje imate zahtevaju i širu podršku od one koju trenutno uživate u krugu saradnika. Sve što želite možete i da ostvarite, ali uz asistenciju i nečiju podršku. Budući da vi sjajno funkcionišete u partnerstvu, potrudite se da oko sebe okupite osobe od poverenja ili ugleda. Dovoljno ste vešti ili snalažljivi da privolite voljenu osobu na neke svoje zamisli. Nema razloga da vas napušta dobro raspoloženje, nalazite se na korak do zajedničke sreće.

Bik

Delujete pozitivno i angažovani ste na različitim stranama. Umete da prenesete stvaralački impuls i kreativnu energiju na svoju okolinu što vam olakšava ostvarenje mnogih planova koje imate. Nema potrebe da se upuštate u neke novčane rizike ili da se zadužujete. Povremeno precujete svoju ulugu ili mogućnosti u odnosu sa voljenom osobom. Pažljivije osluškujte poruke koje dobijate od bliskih osoba. Bolje je da pokažete više skromnosti u ponašanju.

Blizanci

Možda sve informacije sa kojima raspolažete ne predstavljaju uvek i pouzdane kriterijume, ali bez velikih izazova nema ni veće poslovne afirmacije. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima u različitim pravcima. Prolazite kroz fazu oscilacija, skloni ste čestim promenama u ponašanju ili raspoloženju. Povremeno vam je teško da pravilno uskladite svoj ljubavni ritam i afinitete u odnosu sa bliskom osobom.

Rak

Nalazite se u sjajnoj formi i sa velikim optimizmom prilazite svakoj poslovnoj temi koju predlažu vaši saradnici. Zahvaljujući pouzdanim informacijama koje dobijate sada možete da planirate niz zajedničkih akivnosti koje će vam uskoro doneti uvećne rezultate. Često imate dobar predosećaj, jer ispunjeni ste romantičnim mislima i raspoloženjem. Ulepšajte svoj ljubavni i intimni život, tako što ćete delovati na voljenu osobu u skladu sa svojom inspiracijom.

Nedeljni horoskop do 27. oktobra 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Delujete zabrinuto zbog novih događaja na poslovnoj sceni koji mogu da vas uspore u sprovođenju važnih planova koje imate. Ali, uz dodatnu upornost pokazaće se da imate vrlo efikasna rešenja i da okolina izuzetno uvažava vaše rezultate. U događajim iz privatnog života, nemojte dozvoliti da se o vama šire loši glasovi ili da neko o vama plasira pogrešne priče. Svoje male slabosti pokažite samo pred porodicom i bliskom osobom.

Devica

Ponekad treba prihvatiti one najteže okolnosti, kako biste sebi i drugima dokazali da ste dovoljno dorasli pred najrazličitijim izazovima. Oslonite se na svoju intuiciju. Uz blisku osobu sve možete da prevaziđete na dobar način, neka vas pravilno doziranje mudrosti, emocija i strasti navedu na zajednička ljubavna rešenja.

Vaga

Na pomolu su nove poslovne obaveze koje zahtevaju da se dodatno angažujete ili nove dileme koje ćete morati da rešavate vrlo ekspeditivno u najkraćem roku. Zatražite na vreme nečiji savet prilikom finansijskih procena i ulaganja. Imate utisak da partner nešto vešto prikriva, što dodatno utiče na vašu nesigurnost ili pojačava vašu nervozu. Ponekad umete nepotrebno da umišljate stvari koje drugi ne vide i da pruveličavate svoje ideje.

Škorpija

Iznenadne promene na poslovnoj sceni, deluju kao dodatni psihološki pritisak i zahtevaju da imate dobru koncentraciju kako biste se na vreme prilagođavali u odnosu na očekivanja. Ponekad je teško uskladiti različita interesovanja i afinitete koji vas prate, ali u ime zajedničke sreće sve je moguće. Vaša lična sreća proističe iz unutrašnje potrebe, da se sve lepe misli i topla osećanja uvek dele ili razmenjuju sa bliskom osobom.

Strelac

Neko vam daje korisne sugestije koje lako možete da primenite prilikom rešavanja ozbiljnih pitanja. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima, kako biste na najbolji način uskladili razlike koje postoje u mišljenju ili iskustvu. Trenutno prispitujete svoj odnos sa bliskom osobom u želji da se što bolje razumete. Imate utisak da vam partner uskraćuje određene informacije iz vama potpuno nepoznatih razloga.

Jarac

Imate dobar predosećaj i uspeh vam se nalazi na dohvat ruke. Najviše će vas obradovati finansijsko poboljšanje i bolji materijalni standard. Ne samo da imate dobre poslovne procene već dobijate i novi broj pristalica, tako da u većini situacija prolazite lakše ili bolje od drugih. Osećate da se nalazite na emotivnoj prekretnici i rado prihvatate razne izazove. Ljubavni događaji koje naslućujete imaju svoju neobičnu draž i ispunjavaju vas pozitivnim raspoloženjem.

Vodolija

Potrudite se da uspešno sprovedete sve svoje ideje i planove u delo. Važno je da pored sebe imate osobu od poverenja i tim proverenih saradnika za koje vas vezuju zajednički interesi. U ljubavnom odnosu, nemojte uzaludno pokušavati da promenite partnerovo ponašanje ili da menjate tok stvari koje ne zavise od vaše volje.

Ribe

Situacija oko vas deluje vrlo promenljivo i teško je precizno predvideti nečiju reakciju ili odgovor. Bolje je da se držite proverenih pravila i da izbegavate bilo koju vrstu rizika. Odložite neke naporne obaveze dok ne dobijete bolje uslove ili za naredni period. Obradovaće vas postupak nekih bliskih prijatelja. Nalazite se u fazi emotivnog uzleta, tako da odnos sa partnerom doživljavate kao ostvarenje svojih „slatkih snova“. Prepustite se svojim osećanjima.

Nedeljni horoskop do 27. oktobra 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





