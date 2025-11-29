Ljubavni horoskop za 30. novembar 2025. godine

Ovan

Bićete veseli zbog stvari koje su vam drage. Uslediće prijatne zabave bez previše pompe, kao i opuštenost u krugu dragih vam osoba. Činiće vam se da je sve moguće. Bićete otvoreni i imaćete poverenja u one koji vas vole. Zadovoljstvo je tu.

Bik

Ovo je period preispitivanja da li ste napravili dobar izbor na ljubavnom planu. Neki predstavnici ovog znaja će učvrstiti svoje veze, jer osoba sa kojom su u istoj zadovoljava njihove trenutne kriterijume.

slobodne u ovom znaku priprema se simpatična romansa sa osobom koju su nedavno upoznali na nekom skupu. Nemojte previše da se iznenadite ako se ta veza ne održi, jer krajnje je vreme da izađete iz situacija koje nemaju perspektivu. Prethodni dani su vam doneli neke nove nevolje, koje su nastupile od strane trećih osoba. Sada će se to promeniti drastično.

Oni koji su duže u vezi počinju bivati nezadovoljni. Razmislite, vi ste glavni pokretač svega, ili osvežite vezu ili pokrenite partnera u željenom smeru, ako želite da veza opstane.

Slobodni će imati prilike da privuku nekog sličnog sebi. Da li je to dobro ili loše, vreme će pokazati. Jedna osoba konstantno privlači vašu pažnju, jer je neobična i do sada u životu niste imali prilike upoznati nikog sličnog njoj.

Blizanci

Za razliku od uspeha na poslovnom planu, na ljubavnom neće baš sve toliko blistati. Potajno priželjkujete pažnju od jedne osobe, ali ali niste sigurno da li će stići. Savet vam je da dozvolite nekome kome se sviđate da vodi brigu o vama. Vi poznajete tu osobu i verujte ona je u ovom trenutku kao stvorena za vas.

Zauzete osobe će uživati u ovom periodu sa svojim partnerom. Očekujte u drugoj polovini ovog perioda spontani susret sa osobom koja vam se potajno sviđa. Za zauzete je ovaj period vrlo bitan, jer će rešiti neki problem koji traje već nekoliko meseci. Moguće je da dostignete ljubavnu sreću samo ukoliko verujete u mogućnost zajedničkog angažmana na tom polju. Dugo niste izašli sa društvom, prihvatite poziv za izlazak. Opustite se i setite se zašto ste drugari iz rane mladosti.

Rak

Preplavljeni ste različitim emocijama, sve što ima »ljubavni predznak« privlači Vašu pažnju i veliko interesovanje. Predosećate da se nalazite na emotivnoj prekretnici, stoga pažljivo analizirate svog partnera ili osobu koja Vam se dopada. Ljubavni događaji koje naslućujete, imaju neku neobičnu draž i ispunjavaju Vas pozitivnim raspoloženjem. Emotivni sklad predstavlja najlepši odraz intimne sreće koja Vas prati. Mnoge stvari postaju dostižne, tek kada svoje misli i osećanja podelite sa bliskom osobom. U kombinaciji potentne mašte i zavodničkih sposobnosti, delujete veoma privlačno na svoju okolinu. Nema razloga da sumnjate u svoju ljubavnu sreću.

Ljubavni horoskop za 30. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Niste raspoloženi ove nedelje, jer partner pokazuje ogroman stepen nervoze, pa su moguće i međusobne svađe. Pokušajte da se prilagodite ovoj situaciji, jer partner može imati velikih problema, pa se pokušajte iskontrolisati da ne biste rekli pogrešnu stvar i pogoršali situaciju. Ova nedelja nikako nije naklonjena dobrim partneskim odnosima. Loši dani su utorak i ceo vikend.

Devica

Skloni ste čestim promenama u raspoloženju i lagano gubite emotivnu kontrolu. Preuveličavate svoje emotivne potrebe i subjektivno ocenjujete partnerovo ponašanje. Zarad zajedničke sreće, učinite sve što je potrebno da fascinirate blisku osobu, nemojte dozvoliti da Vam nedostaju romantičnost i nežnost. Emotivna slabost ili zanos koji osećate prema jednoj osobi predstavlja dobar predznak, bez obzira na strogi glas razuma. Učinite neki poseban gest pažnje u prilog zajedničkoj sreći. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti i nova poznanstva. Neko će Vas šarmirati. Vaša dobitna kombinacija predstavlja spoj lepih i korisnih stvari.

Vaga

Za razliku od sigurnosti koja vas prati kad je poslovni plan u pitanju, u ljubavnom životu osećate da vam treba stabilnost i sigurnost.

Zauzete osobe razmišljaju o sigurnoj luci, tako da će mnogi od vas u ovom periodu stati na ludi kamen. Čekate samo pravi momenat da svom partneru otvorite srce i otkrijete mu svoje emocije. Slobodnima se stalno u glavi vrzma jedna osoba, a sredinom ovog perioda ćete čuti nešto u vezi sa tom osobom što će vas oraspoložiti.

Zbog dinamične atmosfere, doći ćete u iskušenje da se upustite u aferu sa osobom koju ste nedavno upoznali. Ipak, ne savetuju vam se tajne veze jer ćete se vrlo brzo razočarati. Slobodne osobe će ovaj period provesti okruženi gomilom prijatelja, što im neće pasti teško jer će shvatiti da je prava sreća kad imate iskrene prijatelje sa kojima se poznajete ceo život.

Škorpija

Ukoliko imate potrebu da donesete neku bitnu odluku kada je vaš emotvni život u pitanju, najbolje bi bilo da sa time strpljivo sačekate i da ostavite stvari kakve trenutno jesu. Zvezde vam nisu dovoljno naklonjenije, zbog čega je moguće da će vaši planovi krenuti “lošim” putem ili da se neće ostvariti ono što želite. Malo strpljenja i više razumevanja i razmišljanja, će vam ukazati kada je najbolji trenutak za njihovo sprovođenje.

Ljubavni horoskop za 30. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Neki će u dragoj im osobi prepoznati svoj ideal partnera. Biće pomalo zbunjeni, ali i spremni na akciju. Takođe će ih sve više obuzimati potreba za nežnošću i pažnjom. Imaju pravo na to, pa neka izraze svoje potrebe. Dok će vam partner predlagati razne opcije kako da provedete slobodno zajedničko vreme, vi ćete stalno nešto prigovarati. Neki će duvati i u hladno i u svakoj sitnici videće razlog za brigu. Treba vam opuštanja i veselja.

Jarac

U pozitivnom zanosu ponekad mislite da je sve moguće i lako ostvariti. U ljubavnom životu ili u odnosu sa voljenom osobom delujete vrlo energično. Imate priliku da čujete pozitivne komentare o svom izgledu i ponašanju, ili o situacijama u kojima ste ostavili zapaženu ulogu. Godi Vam nečija emotivna naklonost i pažnja koju dobijate. Imate želju da se nametnete u nečijem društvu i vešto koristite svoje zavodničke sposobnosti. Priželjkujete uzbudljivu ljubavnu romansu ili strasnu vezu. U skladu sa svojim temperamentom i emotivnim statusom, odgovorite na priliku koja Vam se nudi. Ako se nalazite u ljubavnoj ili bračnoj vezi, očekuje Vas zadovoljstvo uz voljenu osobu. Nema potrebe da se dokazujete na nekoj drugoj strani, osim ukoliko sumnjate u budućnost svoje veze. Ako ste mladi ili slobodni budite dovoljno taktični, sačekajte na novu ljubavnu priliku koja dolazi iznenada.

Vodolija

Dobre vesti za vas! Sada je idealno vreme da prebolite ibivšu ljubav. Zvezde su savršeno aspektovane, što znači da ćete biti ekstra privlačni suprotnom polu. Zato ne trošite uzalud svoje vreme i energiju na bivše, već se usmerite na novu sreću u svom životu. Pazite da se ne zaljubite previše. Moguće su i romanse na poslu. Znakovi sa kojima je moguća ozbiljna veza: Škorpija, Ribe, Bik. Zaobiđite: Vagu, Ovna, Blizance.

Ribe

Vodite aktivan društveni život i rado se pojavljujete na javnim mestima. Priželjkujete nove ili neobične emotivne kontakte na različitim stranama. Ono sto drugima deluje teško ili nemoguće, za Vas postaje dostupno i predstavlja uigranu varijantu emotivnog osvajanja. Očekuju Vas prijatne promene u odnosu sa partnerom. Voljena osoba ume lako da Vas podstakne na pozitivnu reakciju ili na snažne izlive emocija. Stalo Vam je da impresionirate jednu osobu na neobičan nacin, smišljate novu ljubavnu taktiku. Ukoliko ste slobodni, prijaće Vam nova ljubavna romansa. U emotivnom zanosu, spremni ste da se oprobate u nekim novim ili vrlo »izazovnim« situacijama.

Ljubavni horoskop za 30. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





