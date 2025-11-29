Horoskop za 29. novembar: Jarac nastupa veoma iskreno, Škorpija se upušta u avanturu

Horoskop za 29. novembar 2025. godine



Ovan

Ljubav:

Raspoloženi ste za novu romansu i ne krijete svoje namere. Priželjkujete da ostvarite sve što Vam se nalazi u srcu i duši.

Posao:

Nove ideje koje predlažete saradnicima potvrđuju Vašu originalnost u razmišljajnju i spremnost da prihvatite niz zajedničkih ciljeva.

Zdravlje:

Emotivna afirmacija deluje pozitivno na Vaše psihofizičko stanje.

Bik

Ljubav:

Ne razumete partnerov stav o zajedničkom problemu, imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama.

Posao:

Izbegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje »skriveni detalji« koji se teže uočavaju.

Zdravlje:

U večernjim satima prijaće Vam izlazak, šetnja ili relaksacija.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Opterećujete se novim emotivnim slutanjama, ali to je odraz Vašeg trenutnog stanja i nedostatka inspiracije.Posao:Susret sa jednom osobom na Vas deluje zamorno, ne posvećujete dovoljno pažnje ostalim događajima u kojima aktivno učestvuju Vaši saradnici.Zdravlje:Podstičite kod sebe upornost, optimizam i jaku volju.

Ljubav:

Mimo svoje volje, pristajete na kompromisno rešenje ili na varijantu koju predlaže Vaš partner.

Posao:

Odlažete svoje poslove zbog jedne osobe, ali usluga koju činite ne predstavlja dobro rešenje.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija.

Lav

Ljubav:

Nema potrebe da se namećete u nečijem prisustvu. Ponekad velika upornost donosi suprotan efekat.

Posao:

Teško Vam je da donesete dobru poslovnu procenu i konačnu odluku bez nečijeg znanja. Izbegavajte preteranu razmetljivost.

Zdravlje:

Važno je da kanališete svoju kreativnu energiju.

Devica

Ljubav:



Vaga

Stalo Vam je da izgledate lepo, duhovito ili šarmantno pred svojom okolinom. Međutim, neko pogrešno karakteriše Vaše ponašanje.Posao:Nemojte dozvoliti da Vas neko kritikuje bez pravog povoda. Prepustite drugima situacije sa visokim stepenom rizika.Zdravlje:Potrebno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu, opustite se.

Ljubav:

U emotivnom smislu, nedostaje Vam nečije prisustvo ili pažnja. Nemojte sebi dozvoliti da »zalutate« u pravcu pogrešne osobe.

Posao:

Neko Vas nepotrebno kažnjava ili opterećuje dodatnim obavezama, ali Vi prećutno pristajete na takav odnos.

Zdravlje:

Izbegavajte situacije koje Vas iscrpljuju.

Škorpija

Ljubav:

Avantura može da Vas dovete u neprijatnu situaciju. Bolje je da se opredelite za poznato društvo.

Posao:

Lično dostojanstvo ili veliki ponos Vam ne dozvoljavaju da se upuštate u raspravu sa jednom osobom.

Zdravlje:

Prijaće Vam rekreacija ili hobi.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.Posao:Nemojte se zavaravati da je istina sve ono sto čujete. Neko Vas može iznenaditi na ružan način i bez objašnjenja za svoje postupke.Zdravlje:Preterana zabrinutost se loše odražava na Vašu koncentraciju.

Ljubav:

Budite iskreni u susretu sa voljenom osobom. Uzajamno poverenje je neophodno i deluje »lekovito«.

Posao:

Ukoliko Vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju osujećenost ili nezadovoljstvo.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilniju ishranu i na zdraviji način života.

Vodolija

Ljubav:

Budite nežni i maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko ste slobodni, odgovorite na nečiji poziv.

Posao:

Probleme je lakše rešiti uz nečije prisustvo ili dogovor. Prihvatite nečiji koristan savet.

Zdravlje:

Važno je da pravilno usmeravate svoju energiju.

Ribe

Ljubav:



Horoskop za 29. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook







Privlači Vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu »nešto« od toga nedostaje.Posao:Delujete privlačno i šarmantno na okolinu, ali to ne predstavlja dovoljnu garanciju za poslovni uspeh.Zdravlje:Društvena angažovanost deluje pozitivno na Vašu mentalnu ravnotežu.