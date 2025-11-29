Horoskop za 29. novembar: Jarac nastupa veoma iskreno, Škorpija se upušta u avanturu

Horoskop za 29. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Raspoloženi ste za novu romansu i ne krijete svoje namere. Priželjkujete da ostvarite sve što Vam se nalazi u srcu i duši.
Posao:
Nove ideje koje predlažete saradnicima potvrđuju Vašu originalnost u razmišljajnju i spremnost da prihvatite niz zajedničkih ciljeva.
Zdravlje:
Emotivna afirmacija deluje pozitivno na Vaše psihofizičko stanje.
Bik
Ljubav:
Ne razumete partnerov stav o zajedničkom problemu, imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama.
Posao:
Izbegavajte sumnjive okolnosti i pažljivije analizirajte svoje saradnike. Ponekad postoje »skriveni detalji« koji se teže uočavaju.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam izlazak, šetnja ili relaksacija.
Pročitajte Veliki horoskop za DECEMBAR - Sve se menja od 15. u mesecu
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Susret sa jednom osobom na Vas deluje zamorno, ne posvećujete dovoljno pažnje ostalim događajima u kojima aktivno učestvuju Vaši saradnici.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe upornost, optimizam i jaku volju.
Rak
Ljubav:
Mimo svoje volje, pristajete na kompromisno rešenje ili na varijantu koju predlaže Vaš partner.
Posao:
Odlažete svoje poslove zbog jedne osobe, ali usluga koju činite ne predstavlja dobro rešenje.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija.
Horoskop za 29. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav:
Nema potrebe da se namećete u nečijem prisustvu. Ponekad velika upornost donosi suprotan efekat.
Posao:
Teško Vam je da donesete dobru poslovnu procenu i konačnu odluku bez nečijeg znanja. Izbegavajte preteranu razmetljivost.
Zdravlje:
Važno je da kanališete svoju kreativnu energiju.
Devica
Ljubav:
Posao:
Nemojte dozvoliti da Vas neko kritikuje bez pravog povoda. Prepustite drugima situacije sa visokim stepenom rizika.
Zdravlje:
Potrebno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu, opustite se.
Pročitajte: Sezona Strelca donosi veliku sreću za 3 horoskopska znaka, ovi datumi su posebno važni
Vaga
Ljubav:
U emotivnom smislu, nedostaje Vam nečije prisustvo ili pažnja. Nemojte sebi dozvoliti da »zalutate« u pravcu pogrešne osobe.
Posao:
Neko Vas nepotrebno kažnjava ili opterećuje dodatnim obavezama, ali Vi prećutno pristajete na takav odnos.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vas iscrpljuju.
Škorpija
Ljubav:
Avantura može da Vas dovete u neprijatnu situaciju. Bolje je da se opredelite za poznato društvo.
Posao:
Lično dostojanstvo ili veliki ponos Vam ne dozvoljavaju da se upuštate u raspravu sa jednom osobom.
Zdravlje:
Prijaće Vam rekreacija ili hobi.
Horoskop za 29. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav:
Posao:
Nemojte se zavaravati da je istina sve ono sto čujete. Neko Vas može iznenaditi na ružan način i bez objašnjenja za svoje postupke.
Zdravlje:
Preterana zabrinutost se loše odražava na Vašu koncentraciju.
Jarac
Ljubav:
Budite iskreni u susretu sa voljenom osobom. Uzajamno poverenje je neophodno i deluje »lekovito«.
Posao:
Ukoliko Vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju osujećenost ili nezadovoljstvo.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu i na zdraviji način života.
Vodolija
Ljubav:
Budite nežni i maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko ste slobodni, odgovorite na nečiji poziv.
Posao:
Probleme je lakše rešiti uz nečije prisustvo ili dogovor. Prihvatite nečiji koristan savet.
Zdravlje:
Važno je da pravilno usmeravate svoju energiju.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Delujete privlačno i šarmantno na okolinu, ali to ne predstavlja dovoljnu garanciju za poslovni uspeh.
Zdravlje:
Društvena angažovanost deluje pozitivno na Vašu mentalnu ravnotežu.
Horoskop za 29. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Pročitajte još
Horoskop za 29. novembar: Jarac nastupa veoma iskreno, Škorpija se upušta u avanturu
Horoskop za 29. novembar 2025. godine
29/11/2025Saznajte više
Horoskop za 28. novembar: Bik lukav, Blizanci izrazito pozitivni, Škorpije uznemirene
Horoskop za 28. novembar 2025. godine
28/11/2025Saznajte više
Sezona Strelca donosi veliku sreću za 3 horoskopska znaka, ovi datumi su posebno važni
Sezona Strelca donosi sreću za tri horoskopska znaka
27/11/2025Saznajte više
Horoskop za 27. novembar: Blizanci i Ribe imaju velike ambicije, Vaga rešava porodične nesporazume, Bik napet
Horoskop za 27. novembar 2025. godine
27/11/2025Saznajte više
Horoskop za 26. novembar: Bik brine bez pravog razloga, voljena osoba ga ne proverava, Ribe moraju da prihvate kompromis
Horoskop za 26. novembar 2025. godine
26/11/2025Saznajte više
Decembar 2025. godine biće najbolji za ova 3 horoskopska znaka
Horoskopski znaci koji će u decembru uživati
25/11/2025Saznajte više
Komentari (0)