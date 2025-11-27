Horoskop za 28. novembar: Bik lukav, Blizanci izrazito pozitivni, Škorpije uznemirene

Horoskop za 28. novembar 2025. godine



Ovan

Ljubav:

Nemojte dozvoliti da Vas neko zavarava. Potrebni su Vam bolji kriterijumi pri izboru novog društva ili zabave.

Posao:

Osećate negativno raspoloženje u krugu saradnika, sačuvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva Vaš poslovni status.

Zdravlje:

Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.

Bik

Ljubav:

Ukoliko Vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite malo lukavstvo. Ali, u svemu sačuvajte pravu meru.

Posao:

Imate dovoljno smelosti da kažete ono što mislite. Potrebno je da pokažete i određene diplomatske manire u poslovnim susretima.

Zdravlje:

Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.

Blizanci

Rak

Voljena osoba ponekad ima velike zahteve, ali Vi umete da ih ispunite. Budite dovoljno maštoviti i osmislite interesantnu zabavu u dvoje.Posao:Očekuje Vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno, da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim.Zdravlje:Zračite pozitivnom energijom.

Ljubav:

Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi susret. Neko Vas podstiče na dobro raspoloženje i na emotivnu inicijativu.

Posao:

Novi događaji na poslovnoj sceni zahtevaju blic procenu i brzo prilagođavanje. Opterećeni ste različitim obavezama i faktorom neizvesnosti.

Zdravlje:

Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.

Horoskop za 28. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Uz sve uvažavanje razuma, treba da pratite i svoj »unutrašnji glas« ili ritam osećanja.

Posao:

Stvari procenjujete na osnovu praktične primene ili njihove upotrebne vrednosti.

Zdravlje:

Učinite nešto u prilog boljem raspoloženju.

Devica

Vaga

Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom.Posao:Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, nemojte dozvoliti da neko menja Vaše kriterijume pri izboru nove poslovne teme.Zdravlje:Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.

Ljubav:

Ako Vam je stalo do susreta sa jednom osobom, nemojte oklevati. Potrudite se da stvorite ljubavnu atmosferu.

Posao:

Pažljivo razmislite o alternativnim rešenjima koja Vam stoje na raspolaganju. Nema razloga da donosite ishitrene odluke.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate prisebnost duha.

Škorpija

Ljubav:

Delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.

Posao:

Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizicki iscrpljuju. Razmislite, kome treba da se obratite za određeni vid usluge.

Zdravlje:

Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.

Horoskop za 28. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Jarac

Nemojte očekivati previše razumevanja od osobe koja ima različite emotivne afinitete i potrebe.Posao:Izbegavajte rizik na koji Vas nagovaraju saradnici ili jedna mlađa osoba. Najbolje je da prihvatite stvari i pravila koja dobro poznajete.Zdravlje:Posvetite pažnju vedrim sadržajima koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.

Ljubav:

Pažljivo analizirate voljenu osobu, ali ne možete da uskladite različite aspiracije i interesovanja koja Vas udaljavaju.

Posao:

Opterećeni ste novim poslovnim planovima. Reagujete suviše temperamentno u situacijama kada treba pokazati diplomatske manire.

Zdravlje:

Različiti sadržaji zabave deluju pozitivno na Vaše raspoloženje.

Vodolija

Ljubav:

Imate utisak da voljena osoba ne razume Vaše namere. Svako od Vas je »priča za sebe«, sa tajanstvenim uvodom i neobičnim ponašanjem.

Posao:

Opterećeni ste različitim obavezama, ali okolina očekuje da rešavate pitanja od zajedničkog interesa i da delujete dovoljno efikasno.

Zdravlje:

Poveravanje i razgovor imaju pozitivan uticaj na Vaše psihičko stanje.

Ribe

Horoskop za 28. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook







Tamara Roksandić Sam Edwards iStock Getty Images Plus

Delujete suviše uznemireno i imate loš predosećaj, ali na sreću partner ume da Vas oraspoloži u pravom trenutku.Posao:Pokušavate da odložite susret sa saradnicima koji očekuju konkretne odgovore ili određeni vid poslovnog ustupka.Zdravlje:Izbegavajte situacije koje Vam remete koncentraciju ili psihološku ravnotežu.