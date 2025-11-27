Horoskop za 28. novembar: Bik lukav, Blizanci izrazito pozitivni, Škorpije uznemirene

Horoskop za 28. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Nemojte dozvoliti da Vas neko zavarava. Potrebni su Vam bolji kriterijumi pri izboru novog društva ili zabave.
Posao:
Osećate negativno raspoloženje u krugu saradnika, sačuvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva Vaš poslovni status.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate svoju koncentraciju.
Bik
Ljubav:
Ukoliko Vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite malo lukavstvo. Ali, u svemu sačuvajte pravu meru.
Posao:
Imate dovoljno smelosti da kažete ono što mislite. Potrebno je da pokažete i određene diplomatske manire u poslovnim susretima.
Zdravlje:
Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Očekuje Vas niz interesantnih susreta. Učinite sve što je potrebno, da spojite lepo i ugodno sa praktičnim i korisnim.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.
Rak
Ljubav:
Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi susret. Neko Vas podstiče na dobro raspoloženje i na emotivnu inicijativu.
Posao:
Novi događaji na poslovnoj sceni zahtevaju blic procenu i brzo prilagođavanje. Opterećeni ste različitim obavezama i faktorom neizvesnosti.
Zdravlje:
Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.
Lav
Ljubav:
Uz sve uvažavanje razuma, treba da pratite i svoj »unutrašnji glas« ili ritam osećanja.
Posao:
Stvari procenjujete na osnovu praktične primene ili njihove upotrebne vrednosti.
Zdravlje:
Učinite nešto u prilog boljem raspoloženju.
Devica
Ljubav:
Posao:
Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, nemojte dozvoliti da neko menja Vaše kriterijume pri izboru nove poslovne teme.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.
Vaga
Ljubav:
Ako Vam je stalo do susreta sa jednom osobom, nemojte oklevati. Potrudite se da stvorite ljubavnu atmosferu.
Posao:
Pažljivo razmislite o alternativnim rešenjima koja Vam stoje na raspolaganju. Nema razloga da donosite ishitrene odluke.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate prisebnost duha.
Škorpija
Ljubav:
Delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.
Posao:
Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizicki iscrpljuju. Razmislite, kome treba da se obratite za određeni vid usluge.
Zdravlje:
Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Izbegavajte rizik na koji Vas nagovaraju saradnici ili jedna mlađa osoba. Najbolje je da prihvatite stvari i pravila koja dobro poznajete.
Zdravlje:
Posvetite pažnju vedrim sadržajima koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.
Jarac
Ljubav:
Pažljivo analizirate voljenu osobu, ali ne možete da uskladite različite aspiracije i interesovanja koja Vas udaljavaju.
Posao:
Opterećeni ste novim poslovnim planovima. Reagujete suviše temperamentno u situacijama kada treba pokazati diplomatske manire.
Zdravlje:
Različiti sadržaji zabave deluju pozitivno na Vaše raspoloženje.
Vodolija
Ljubav:
Imate utisak da voljena osoba ne razume Vaše namere. Svako od Vas je »priča za sebe«, sa tajanstvenim uvodom i neobičnim ponašanjem.
Posao:
Opterećeni ste različitim obavezama, ali okolina očekuje da rešavate pitanja od zajedničkog interesa i da delujete dovoljno efikasno.
Zdravlje:
Poveravanje i razgovor imaju pozitivan uticaj na Vaše psihičko stanje.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Pokušavate da odložite susret sa saradnicima koji očekuju konkretne odgovore ili određeni vid poslovnog ustupka.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vam remete koncentraciju ili psihološku ravnotežu.
Horoskop za 28. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
