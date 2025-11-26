Horoskop za 26. novembar: Bik brine bez pravog razloga, voljena osoba ga ne proverava, Ribe moraju da prihvate kompromis

Horoskop za 26. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Pokušavate da rešite emotivnu dilemu, oslonite se na svoju intuiciju. Nije sve onako kao što na prvi pogled izgleda.
Posao:
Nema razloga da verujete u informacije koje dolaze iz nepoznatih izvora. Pažljivije analizirajte svoje saradnike i nove događaje.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Bik
Ljubav:
Brinete bez pravog razloga, voljena osoba ne želi da Vam poverava misli. Ali, postupci dovoljno govore o nečijim osećanjima.
Posao:
Bez obzira na Vašu intelektualnu snalažljivost i efikasnost, postoje stvari koje se ne uklapaju u Vašu poslovnu procenu.
Zdravlje:
Potrebno je da poboljšate koncentraciju.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Bez obzira na Vašu snalažljivost u poslovnim susretima, postoje stvari koje se ne uklapaju u Vašu početnu procenu.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.
Rak
Ljubav:
Partner ume da Vas oraspoloži svojim idejama. Neke situacije predstavljaju povod za zajedničku sreću i zadovoljstvo.
Posao:
Neko pokušava da Vas navede na drugačije mišljenje, ali Vi imate svoje ciljeve i ne odstupate od započetih planova.
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite rekreaciji, opustite se.
Lav
Ljubav:
Partner deluje sumnjičavo i to se odražava na Vaše neraspoloženje. Ne želite da se sukobljavate oko sitnica koje Vas nepotrebno razdvajaju.
Posao:
Očekuju Vas različite obaveze, potrebno je da se pravilno organizujete. Svaki vid poslovne preventive, pokazaće se od dragocene pomoći.
Zdravlje:
Izbegavajte neporne situacije koje Vas psihološki uznemiravaju.
Devica
Ljubav:
Posao:
Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cenu prekida u poslovnoj saradnji. Prihvatite nečiji koristan savet.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.
Vaga
Ljubav:
Postavite određena pravila u ljubavnom dijalogu. Ne dozvolite partneru preteranu dozu samovolje.
Posao:
Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima koji iziskuju veći mentalni napor.
Zdravlje:
Važno je da se oslonite na svoj um.
Škorpija
Ljubav:
Ne možete da se opustite, neko Vam iznenada zadaje dodatne probleme ili nove emotivne dileme. Delujete nesigurno.
Posao:
Obratite pažnju na nove informacije ili na nečije upozorenje. Važno je da svojim ponašanjem dajete dobar primer.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne odnose i stresne situacije.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Ulažete veliki napor i energiju u svoje poslovne ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno Vaše namere.
Zdravlje:
Budite realni u svojim procenama, izbegavajte stresne situacije.
Jarac
Ljubav:
U emotivnom smislu smeta Vam saznanje da voljenoj osobi nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost.
Posao:
Nemojte dozvoliti da Vas neko obavezuje na saradnju koja ne ispunjava Vaše kriterijume i očekivanja.
Zdravlje:
Prijaće Vam promena i relaksacija.
Vodolija
Ljubav:
Imate dobar predosećaj, delujete neodoljivo na partnera i umete da zablistate u punom sjaju pred osobom koja Vam se dopada.
Posao:
Neko u Vama podstiče kreativnu energiju i motivaciju za posao kojim se bavite. Potrebno je da uskladite zajednička interesovanja.
Zdravlje:Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.
Zdravlje:
Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.
Horoskop za 26. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
