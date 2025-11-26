Horoskop za 26. novembar: Bik brine bez pravog razloga, voljena osoba ga ne proverava, Ribe moraju da prihvate kompromis

Horoskop za 26. novembar 2025. godine



Ovan

Ljubav:

Pokušavate da rešite emotivnu dilemu, oslonite se na svoju intuiciju. Nije sve onako kao što na prvi pogled izgleda.

Posao:

Nema razloga da verujete u informacije koje dolaze iz nepoznatih izvora. Pažljivije analizirajte svoje saradnike i nove događaje.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Bik

Ljubav:

Brinete bez pravog razloga, voljena osoba ne želi da Vam poverava misli. Ali, postupci dovoljno govore o nečijim osećanjima.

Posao:

Bez obzira na Vašu intelektualnu snalažljivost i efikasnost, postoje stvari koje se ne uklapaju u Vašu poslovnu procenu.

Zdravlje:

Potrebno je da poboljšate koncentraciju.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Suviše brinete bez razloga, partner trenutno ne želi da Vam poverava misli ili ono što oseća. Budite strpljivi.Posao:Bez obzira na Vašu snalažljivost u poslovnim susretima, postoje stvari koje se ne uklapaju u Vašu početnu procenu.Zdravlje:Prijaće Vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.

Ljubav:

Partner ume da Vas oraspoloži svojim idejama. Neke situacije predstavljaju povod za zajedničku sreću i zadovoljstvo.

Posao:

Neko pokušava da Vas navede na drugačije mišljenje, ali Vi imate svoje ciljeve i ne odstupate od započetih planova.

Zdravlje:

Slobodno vreme posvetite rekreaciji, opustite se.

Lav

Ljubav:

Partner deluje sumnjičavo i to se odražava na Vaše neraspoloženje. Ne želite da se sukobljavate oko sitnica koje Vas nepotrebno razdvajaju.

Posao:

Očekuju Vas različite obaveze, potrebno je da se pravilno organizujete. Svaki vid poslovne preventive, pokazaće se od dragocene pomoći.

Zdravlje:

Izbegavajte neporne situacije koje Vas psihološki uznemiravaju.

Devica

Ljubav:



Vaga

Delujete zadovoljno i raspoloženo za izlazak ili novi susret. Voljena osoba čini sve što je potrebno, da ispuni sva Vaša očekivanja.Posao:Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cenu prekida u poslovnoj saradnji. Prihvatite nečiji koristan savet.Zdravlje:Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.

Ljubav:

Postavite određena pravila u ljubavnom dijalogu. Ne dozvolite partneru preteranu dozu samovolje.

Posao:

Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima koji iziskuju veći mentalni napor.

Zdravlje:

Važno je da se oslonite na svoj um.

Škorpija

Ljubav:

Ne možete da se opustite, neko Vam iznenada zadaje dodatne probleme ili nove emotivne dileme. Delujete nesigurno.

Posao:

Obratite pažnju na nove informacije ili na nečije upozorenje. Važno je da svojim ponašanjem dajete dobar primer.

Zdravlje:

Izbegavajte konfliktne odnose i stresne situacije.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Ne želite da pokažete svoje »slabosti«. Stalo Vam je do nekog, ali emotivni epilog zavisi od raspoloženja te osobe.Posao:Ulažete veliki napor i energiju u svoje poslovne ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno Vaše namere.Zdravlje:Budite realni u svojim procenama, izbegavajte stresne situacije.

Ljubav:

U emotivnom smislu smeta Vam saznanje da voljenoj osobi nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost.

Posao:

Nemojte dozvoliti da Vas neko obavezuje na saradnju koja ne ispunjava Vaše kriterijume i očekivanja.

Zdravlje:

Prijaće Vam promena i relaksacija.

Vodolija

Ljubav:

Imate dobar predosećaj, delujete neodoljivo na partnera i umete da zablistate u punom sjaju pred osobom koja Vam se dopada.

Posao:

Neko u Vama podstiče kreativnu energiju i motivaciju za posao kojim se bavite. Potrebno je da uskladite zajednička interesovanja.

Zdravlje:Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Ribe

Ljubav:



Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o »osetljivim temama«, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.Posao:Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.Zdravlje:Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.