Horoskop za 25. novembar: Ribe, pripazite na zdravlje, jedan znak imaće problema na poslu

Horoskop za 25. novembar 2025. godine



Ovan

Ljubav:

Nema potrebe da se ističete u nepoznatom društvu. Posvetite pažnju bliskoj osobi i zajedničkoj temi.

Posao:

Nalazite se u dilemi između dve poslovno-finansijske mogućnosti. Svako ima pravo da pogreši, važno je da izvučete dobru pouku.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka društvena zabava, kao podsticaj za dobro raspoloženje i opuštanje.



Bik

Ljubav:

Ne možete da ignorišete nečije prisustvo ili jasnu poruku, zato obratite pažnju na polje partnerovog interesovanja i kretanja.

Posao:

Rano je da očekujete konkretne promene u svojoj okolini ili da se bavite velikim investicijama. Sačekajte bolje uslove.

Zdravlje:

Prijaće Vam vitaminska ishrana, izbegavajte »loše navike«.



Blizanci

Ljubav:



Rak

Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati nove »ljubavne rebuse«.Posao:Dobro ste raspoloženi i verujete da postoji zaobilazan način na koji možete da ostvarite ono što drugi ne mogu.Zdravlje:Iskreni razgovor sa bliskom osobom donosi psihološko olakšanje.

Ljubav:

Sačuvajte samokontrolu, bolje je da ne provocirate partnera na uzajamno dokazivanje. Stvari lako mogu da izmaknu kontroli.

Posao:

Potrebno je da sagledate različite događaje na poslovnoj sceni i svoju ulogu ili mogućnosti.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilnu ishranu.



Lav

Ljubav:

Nije Vam dozvoljeno sve što priželjkujete, ali Vi se ne predajete lako i uporno smišljate neki zaobilazan način.

Posao:

Dobro razmislite na koji način treba da se izborite za bolju poslovnu poziciju, nemojte potcenjivati nečiju ulogu.

Zdravlje:

Budite pažljiviji u saobraćaju.



Devica





Vaga

Ljubav:Važno je da sačuvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenjaPosao:Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata, ne treba da Vas navedu na pogrešno ponašanje.Zdravlje:Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja, prijaće Vam.



Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom osmislite zabavu koja odgovara zajedničkim potrebama i ukusu. Priželjkujete emotivno zbližavanje.

Posao:

Sve što je dobro može biti i bolje, pod uslovom da uložite svoj maksimum i da prekoračite neke subjektivne granice.

Zdravlje:

Važno je da uskladite misli i osećanja.



Škorpija



Ljubav:

Uzalud razmišljate o nekom uzbudljivom susretu ili o pogrešnoj osobi koja nije u Vašem emotivnom dometu.

Posao:

Delujete netaktično u susretu sa saradnicima i uporno pokušavate da nametnete svoje stavove.

Zdravlje:

Važno je da kontrolišete impulsivnu stranu svoje prirode.



Strelac

Ljubav:



Jarac

Mogući su različiti konflikti ili nerazumevanje, voljena osoba kao da nema previše razumevanja za Vaše ćudljivo ponašanje.Posao:Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno velom neizvesnosti.Zdravlje:Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte neke »loše« navike.

Ljubav:

Delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.

Posao:

Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizicki iscrpljuju. Razmislite, kome treba da se obratite za određeni vid usluge.

Zdravlje:

Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.



Vodolija



Ljubav:

Reagujete impulsivno prema bliskoj osobi, morate imati strpljenja i razumevanja za nečije slabosti.

Posao:

Diplomatija ponekad postaje neizbežna, ali u želji da osporite nečije mišljenje Vama nedostaje prava mera.

Zdravlje:

Potrebna Vam je psihološka ravnoteža.



Ribe





Ljubav:Budite diskretniji u različitim susretima i dobro procenite svoje mogućnosti pre nego što pokrenete »ljubavnu varnicu«.Posao:Osećate laganu stagnaciju. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike kako biste ostvarili zajedničke interese.Zdravlje:Obratite pažnju na pravilniji način ishrane.