Horoskop za 25. novembar: Ribe, pripazite na zdravlje, jedan znak imaće problema na poslu

Horoskop za 25. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Nema potrebe da se ističete u nepoznatom društvu. Posvetite pažnju bliskoj osobi i zajedničkoj temi.
Posao:
Nalazite se u dilemi između dve poslovno-finansijske mogućnosti. Svako ima pravo da pogreši, važno je da izvučete dobru pouku.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka društvena zabava, kao podsticaj za dobro raspoloženje i opuštanje.
Bik
Ljubav:
Ne možete da ignorišete nečije prisustvo ili jasnu poruku, zato obratite pažnju na polje partnerovog interesovanja i kretanja.
Posao:
Rano je da očekujete konkretne promene u svojoj okolini ili da se bavite velikim investicijama. Sačekajte bolje uslove.
Zdravlje:
Prijaće Vam vitaminska ishrana, izbegavajte »loše navike«.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Dobro ste raspoloženi i verujete da postoji zaobilazan način na koji možete da ostvarite ono što drugi ne mogu.
Zdravlje:
Iskreni razgovor sa bliskom osobom donosi psihološko olakšanje.
Rak
Ljubav:
Sačuvajte samokontrolu, bolje je da ne provocirate partnera na uzajamno dokazivanje. Stvari lako mogu da izmaknu kontroli.
Posao:
Potrebno je da sagledate različite događaje na poslovnoj sceni i svoju ulogu ili mogućnosti.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
Lav
Ljubav:
Nije Vam dozvoljeno sve što priželjkujete, ali Vi se ne predajete lako i uporno smišljate neki zaobilazan način.
Posao:
Dobro razmislite na koji način treba da se izborite za bolju poslovnu poziciju, nemojte potcenjivati nečiju ulogu.
Zdravlje:
Budite pažljiviji u saobraćaju.
Devica
Ljubav:
Važno je da sačuvate emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja
Posao:
Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata, ne treba da Vas navedu na pogrešno ponašanje.
Zdravlje:
Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja, prijaće Vam.
Vaga
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom osmislite zabavu koja odgovara zajedničkim potrebama i ukusu. Priželjkujete emotivno zbližavanje.
Posao:
Sve što je dobro može biti i bolje, pod uslovom da uložite svoj maksimum i da prekoračite neke subjektivne granice.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.
Škorpija
Ljubav:
Uzalud razmišljate o nekom uzbudljivom susretu ili o pogrešnoj osobi koja nije u Vašem emotivnom dometu.
Posao:
Delujete netaktično u susretu sa saradnicima i uporno pokušavate da nametnete svoje stavove.
Zdravlje:
Važno je da kontrolišete impulsivnu stranu svoje prirode.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno velom neizvesnosti.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte neke »loše« navike.
Jarac
Ljubav:
Delujete suviše uznemireno, donosite pogrešnu odluku i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.
Posao:
Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje Vas psiho-fizicki iscrpljuju. Razmislite, kome treba da se obratite za određeni vid usluge.
Zdravlje:
Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.
Vodolija
Ljubav:
Reagujete impulsivno prema bliskoj osobi, morate imati strpljenja i razumevanja za nečije slabosti.
Posao:
Diplomatija ponekad postaje neizbežna, ali u želji da osporite nečije mišljenje Vama nedostaje prava mera.
Zdravlje:
Potrebna Vam je psihološka ravnoteža.
Ribe
Ljubav:
Budite diskretniji u različitim susretima i dobro procenite svoje mogućnosti pre nego što pokrenete »ljubavnu varnicu«.
Posao:
Osećate laganu stagnaciju. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike kako biste ostvarili zajedničke interese.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniji način ishrane.
