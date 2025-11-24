Horoskop za 24. novembar: Vaga ponovo u emotivnoj raspravi, Biku se sklapaju sve kockice na poslu

Horoskop za 24. novembar 2025. godine



Ovan

Ljubav:

Upotrebite svoj šarm i odgovorite na nečiji poziv ili na poruku. Prijaće Vam novi susret.

Posao:

Pokažite okolini da posedujete različite sposobnosti koje garantuju zajednički uspeh.

Zdravlje:

Emotivna afirmacija u Vama pokreće novu snagu.



Bik

Ljubav:

U ljubavnom odnosu nije dozvoljeno sve što priželjkujete, ali nema razloga ni za lažnu skromnost. Birajte uvek najbolje rešenje.

Posao:

Različite okolnosti su na Vašoj strani. Nalazite se u sjajnoj prilici da ostvarite uspešne rezultate.

Zdravlje:

Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje i relaksaciju.



Blizanci

Ljubav:



Rak

Pažljivije slušajte i analizirajte partnerovu poruku. Nemojte ignorisati nečije reči.Posao:Ponekad je teško priznati poraz, ali to je prvi korak koji vodi ka psihološkom olakšanju.Zdravlje:Izbegavajte impulsivne reakcije.

Ljubav:

Voljena osoba pokušava da Vas ostavi u ubeđenju da je sve u najboljem redu. Ali, Vi naslućujete novi problem.

Posao:

Na poslovnoj sceni sve ima svoj »vek trajanja«, ali Vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija i opuštanje.



Horoskop za 24. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Potrebna Vam je nečija iskrena podrška ili osoba sa kojom možete da izgradite osećaj poverenja i emotivne bliskosti.

Posao:

Ne možete svima da ugodite, ali ne treba da zanemarite pozitivnu stranu partnerstva ili ulogu koju imaju određeni saradnici.

Zdravlje:

Razmislite o nekoj lakšoj dijeti, izbegavajte nezdravu hranu.



Devica

Ljubav:



Vaga

Nema razloga da propuštate neke interesantne događaje koji utiču na Vaše emotivno zadovoljstvo.Posao:Obratite pažnju na koristan savet i prilagodite svoje ponašanje u odnosu na poslovnu dinamiku koju zagovaraju bliski saradnici.Zdravlje:Usmerite misli i energiju u pozitivnom pravcu.

Ljubav:

Očekuje Vas nerazumevanje ili nova rasprava u susretu sa voljenom osobom. Različito ste orijentisani.

Posao:

Potrebno je da dovršite neke započete poslove, čak i kada postoje različita mišljenja među saradnicima.

Zdravlje:

Potrudite se da razrešite svoje unutrašnje konflikte.



Škorpija

Ljubav:

Neko ne ispunjava Vaša emotivna očekivanja, ali Vi ste tolerantni i puni razumevanja za osobu koja koristi Vašu dobru volju.

Posao:

Budite mudri i prihvatite nečiji savet, kako biste sprečili dodatne komplikacije. Okolina ne razume u potpunosti sve Vaše ideje.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilniju ishranu.



Horoskop za 24. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Ograničite svoje emotivne želje i očekivanja na »razumnu meru«. Bez obzira na upornost, ne možete da promenite partnerovu odluku.Posao:Delujete samouvereno pred osobom koja testira Vaše znanje i profesionalne sposobnosti. Obratite pažnju na nečiji koristan savet.Zdravlje:Važno je da uskladite svoj razum i osećanja.

Ljubav:

Raduju Vas novi događaji i nečija namera da Vam ugodi. Partner ume da Vam prenese dobro raspoloženje i inspiraciju.

Posao:

Imate pozitivan uticaj na okolinu, ideja koju propagirate potvrđuje Vašu profesionalnu svest o zajedničkim interesima.

Zdravlje:

Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.



Vodolija

Ljubav:

Razmislite na koji način treba da privučete nečiju pažnju ili da animirate jednu osobu. Upotrebite oprobani »recept«.

Posao:

Ako želite da ostvarite svoje poslovne ciljeve potrebna Vam je nečija podrška, prikupite neophodne informacije.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.



Ribe

Ljubav:



Horoskop za 24. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









Tamara Roksandić Shutterstock

Upotrebljavate suviše stroge kriterijume pri proceni nečijeg ponašanja. Nepravedno kritikujete voljenu osobu.Posao:Morate da imate dovoljno hrabrosti kako biste prihvatili odgovornost za ono što ste učinili. Situacija će se rešiti, nema razloga za zabrinutost.Zdravlje:Sačuvajte samopouzdanje i prisebnost duha.