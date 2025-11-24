Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 24. novembar: Vaga ponovo u emotivnoj raspravi, Biku se sklapaju sve kockice na poslu

Autor: | 24/11/2025

Horoskop za 24. novembar 2025. godine


Ovan

Ljubav:
Upotrebite svoj šarm i odgovorite na nečiji poziv ili na poruku. Prijaće Vam novi susret.
Posao:
Pokažite okolini da posedujete različite sposobnosti koje garantuju zajednički uspeh.
Zdravlje:
Emotivna afirmacija u Vama pokreće novu snagu.
 

Bik

Ljubav:
U ljubavnom odnosu nije dozvoljeno sve što priželjkujete, ali nema razloga ni za lažnu skromnost. Birajte uvek najbolje rešenje.
Posao:
Različite okolnosti su na Vašoj strani. Nalazite se u sjajnoj prilici da ostvarite uspešne rezultate.
Zdravlje:
Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje i relaksaciju.
 

Blizanci

Ljubav:

Pažljivije slušajte i analizirajte partnerovu poruku. Nemojte ignorisati nečije reči.
Posao:
Ponekad je teško priznati poraz, ali to je prvi korak koji vodi ka psihološkom olakšanju.
Zdravlje:
Izbegavajte impulsivne reakcije.
 

Rak

Ljubav:
Voljena osoba pokušava da Vas ostavi u ubeđenju da je sve u najboljem redu. Ali, Vi naslućujete novi problem.
Posao:
Na poslovnoj sceni sve ima svoj »vek trajanja«, ali Vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija i opuštanje.
 

Lav

Ljubav:
Potrebna Vam je nečija iskrena podrška ili osoba sa kojom možete da izgradite osećaj poverenja i emotivne bliskosti.
Posao:
Ne možete svima da ugodite, ali ne treba da zanemarite pozitivnu stranu partnerstva ili ulogu koju imaju određeni saradnici.
Zdravlje:
Razmislite o nekoj lakšoj dijeti, izbegavajte nezdravu hranu.
 

Devica

Ljubav:

Nema razloga da propuštate neke interesantne događaje koji utiču na Vaše emotivno zadovoljstvo.
Posao:
Obratite pažnju na koristan savet i prilagodite svoje ponašanje u odnosu na poslovnu dinamiku koju zagovaraju bliski saradnici.
Zdravlje:
Usmerite misli i energiju u pozitivnom pravcu.
 

Vaga

Ljubav:
Očekuje Vas nerazumevanje ili nova rasprava u susretu sa voljenom osobom. Različito ste orijentisani.
Posao:
Potrebno je da dovršite neke započete poslove, čak i kada postoje različita mišljenja među saradnicima.
Zdravlje:
Potrudite se da razrešite svoje unutrašnje konflikte.
 

Škorpija

Ljubav:
Neko ne ispunjava Vaša emotivna očekivanja, ali Vi ste tolerantni i puni razumevanja za osobu koja koristi Vašu dobru volju.
Posao:
Budite mudri i prihvatite nečiji savet, kako biste sprečili dodatne komplikacije. Okolina ne razume u potpunosti sve Vaše ideje.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
 

Strelac

Ljubav:

Ograničite svoje emotivne želje i očekivanja na »razumnu meru«. Bez obzira na upornost, ne možete da promenite partnerovu odluku.
Posao:
Delujete samouvereno pred osobom koja testira Vaše znanje i profesionalne sposobnosti. Obratite pažnju na nečiji koristan savet.
Zdravlje:
Važno je da uskladite svoj razum i osećanja.
 

Jarac

Ljubav:
Raduju Vas novi događaji i nečija namera da Vam ugodi. Partner ume da Vam prenese dobro raspoloženje i inspiraciju.
Posao:
Imate pozitivan uticaj na okolinu, ideja koju propagirate potvrđuje Vašu profesionalnu svest o zajedničkim interesima.
Zdravlje:
Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.
 

Vodolija

Ljubav:
Razmislite na koji način treba da privučete nečiju pažnju ili da animirate jednu osobu. Upotrebite oprobani »recept«.
Posao:
Ako želite da ostvarite svoje poslovne ciljeve potrebna Vam je nečija podrška, prikupite neophodne informacije.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.
 

Ribe

Ljubav:

Upotrebljavate suviše stroge kriterijume pri proceni nečijeg ponašanja. Nepravedno kritikujete voljenu osobu.
Posao:
Morate da imate dovoljno hrabrosti kako biste prihvatili odgovornost za ono što ste učinili. Situacija će se rešiti, nema razloga za zabrinutost.
Zdravlje:
Sačuvajte samopouzdanje i prisebnost duha.
 

Horoskop za 24. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
 

