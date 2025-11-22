Precizan ljubavni horoskop za 23. novembar

Ljubavni horoskop za 23. novembar 2025. godine

Ovan

Za razliku od sigurnosti koja vas prati kad je poslovni plan u pitanju, u ljubavnom životu osećate da vam treba stabilnost i sigurnost.

Zauzete osobe razmišljaju o sigurnoj luci, tako da će mnogi od vas u ovom periodu stati na ludi kamen. Čekate samo pravi momenat da svom partneru otvorite srce i otkrijete mu svoje emocije. Slobodnima se stalno u glavi vrzma jedna osoba, a sredinom ovog perioda ćete čuti nešto u vezi sa tom osobom što će vas oraspoložiti.

Zbog dinamične atmosfere, doći ćete u iskušenje da se upustite u aferu sa osobom koju ste nedavno upoznali. Ipak, ne savetuju vam se tajne veze jer ćete se vrlo brzo razočarati. Slobodne osobe će ovaj period provesti okruženi gomilom prijatelja, što im neće pasti teško jer će shvatiti da je prava sreća kad imate iskrene prijatelje sa kojima se poznajete ceo život.

Bik

Ako ste zauzeti, možete očekivati finansijsku podršku partnera, a preporuka je da zajednički investirate u budućnost. Stalno imate utisak da partner nešto krije od vas.

Slobodne osobe su u ovom periodu preterano napadne, te će oterati nekog ko je za njih zagrejan. Potrudite se da shvatite šta partner pokušava da vam kaže, jer tako nećete upadati u neprijatne situacije. Romantični ste i trudite se da stvorite prijatnu atmosferu u svojoj okolini. Treba da se trudite da vrednujete nečije zalaganje i osećanja koja iskazuje jer od vas zavisi uspeh vaše veze.

Posebno vas nadahnjuju zajednički planovi, a postoje situacije koje vas dodatno insirišu na emotivnu sreću. Izlazite češće i videćete da ćete tamo upoznati osobu svojih snova. U kom pravcu će ići taj odnos, zavisi od vas. Partner je ljubomoran, te se pripazite. Savet je da se u ovom periodu krećete u društvu ljudi koji su vam bliski.

Blizanci

Povezanost s voljenom osobom biće jaka u dalekim i neobičnim temama i bavljenjima. Pred vama su dani u kojim ćete razmenjivati ideje o svemu i svačemu, ali će vas to oboje ispunjavati. Oni koji su još sami tražiće osobu iz svojih snova.

Rak

U pozitivnom zanosu ponekad mislite da je sve moguće i lako ostvariti. U ljubavnom životu ili u odnosu sa voljenom osobom delujete vrlo energično. Imate priliku da čujete pozitivne komentare o svom izgledu i ponašanju, ili o situacijama u kojima ste ostavili zapaženu ulogu. Godi Vam nečija emotivna naklonost i pažnja koju dobijate. Imate želju da se nametnete u nečijem društvu i vešto koristite svoje zavodničke sposobnosti. Priželjkujete uzbudljivu ljubavnu romansu ili strasnu vezu. U skladu sa svojim temperamentom i emotivnim statusom, odgovorite na priliku koja Vam se nudi. Ako se nalazite u ljubavnoj ili bračnoj vezi, očekuje Vas zadovoljstvo uz voljenu osobu. Nema potrebe da se dokazujete na nekoj drugoj strani, osim ukoliko sumnjate u budućnost svoje veze. Ako ste mladi ili slobodni budite dovoljno taktični, sačekajte na novu ljubavnu priliku koja dolazi iznenada.

Ljubavni horoskop za 23. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Niste raspoloženi ove nedelje, jer partner pokazuje ogroman stepen nervoze, pa su moguće i međusobne svađe. Pokušajte da se prilagodite ovoj situaciji, jer partner može imati velikih problema, pa se pokušajte iskontrolisati da ne biste rekli pogrešnu stvar i pogoršali situaciju. Ova nedelja nikako nije naklonjena dobrim partneskim odnosima. Loši dani su utorak i ceo vikend.

Devica

Preplavljeni ste različitim emocijama, sve što ima »ljubavni predznak« privlači Vašu pažnju i veliko interesovanje. Predosećate da se nalazite na emotivnoj prekretnici, stoga pažljivo analizirate svog partnera ili osobu koja Vam se dopada. Ljubavni događaji koje naslućujete, imaju neku neobičnu draž i ispunjavaju Vas pozitivnim raspoloženjem. Emotivni sklad predstavlja najlepši odraz intimne sreće koja Vas prati. Mnoge stvari postaju dostižne, tek kada svoje misli i osećanja podelite sa bliskom osobom. U kombinaciji potentne mašte i zavodničkih sposobnosti, delujete veoma privlačno na svoju okolinu. Nema razloga da sumnjate u svoju ljubavnu sreću.

Vaga

Ukoliko imate potrebu da donesete neku bitnu odluku kada je vaš emotvni život u pitanju, najbolje bi bilo da sa time strpljivo sačekate i da ostavite stvari kakve trenutno jesu. Zvezde vam nisu dovoljno naklonjenije, zbog čega je moguće da će vaši planovi krenuti “lošim” putem ili da se neće ostvariti ono što želite. Malo strpljenja i više razumevanja i razmišljanja, će vam ukazati kada je najbolji trenutak za njihovo sprovođenje.

Škorpija

Ovih dana mešaćete dva privatna stila: jedan je raznolik, atraktivan, sa puno ljudi, a drugi je tih, povučen, običan, svakodnevan. Ponekad ćete biti glavna meta udvarača, a već drugi dan obična osoba koju primećuju samo prijatelji. Bićete dobro.

Ljubavni horoskop za 23. novembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Vodite aktivan društveni život i rado se pojavljujete na javnim mestima. Priželjkujete nove ili neobične emotivne kontakte na različitim stranama. Ono sto drugima deluje teško ili nemoguće, za Vas postaje dostupno i predstavlja uigranu varijantu emotivnog osvajanja. Očekuju Vas prijatne promene u odnosu sa partnerom. Voljena osoba ume lako da Vas podstakne na pozitivnu reakciju ili na snažne izlive emocija. Stalo Vam je da impresionirate jednu osobu na neobičan nacin, smišljate novu ljubavnu taktiku. Ukoliko ste slobodni, prijaće Vam nova ljubavna romansa. U emotivnom zanosu, spremni ste da se oprobate u nekim novim ili vrlo »izazovnim« situacijama.

Jarac

Delujete zadovoljno u nečijem društvu i umete da stvorite ljubavnu atmosferu. Važno je da pravilno vrednujete nečija osećanja, sve što se dešava između Vas i voljene osobe uvek predstavlja »lepši deo stvarnosti«. Pronalazite smisao u zajedničkim planovima, postoje »detalji« koji Vas posebno inspirišu. Voljena osoba je nestrpljiva u iščekivanju da ispunite svoja obećanja, ali Vi imate dobru ljubavnu strategiju i ništa ne prepuštate slučaju. Rado se odazivate na različite pozive i sjajno koristite svoj šarm u ljubavnom osvajanju. Umete da zablistate u pravom trenutku i da privučete nečiju pažnju. Obradovaće Vas jedno neobično poznanstvo.

Vodolija

Za vas je ovo srećan period za ljubavni život. Ali, ovo je takođe i povoljan period za samoanalizu i za istraživanje dubljih nivoa, a to su problemi u odnosu koje je inače teže razumeti. Neko od vas će biti usmeren na istraživanje spiritualnih ili kulturoloških tema, traženje i otkrivanje istine u dvoje i, zašto da ne, otkrivanje sveta zajedno kroz “ljubavno carstvo i svetove”. Može se raditi o ljubavima koje su udaljene, o ljubavnoj priči sa nekim ko živi na drugom kraju sveta, ili jednostavno, o romantičnom putovanju u dvoje.

Ribe

Znate da možete više i bolje, ali to ne zavisi samo od vas. Niko nije savršen, pa nije ni vaša najdraža osoba. Pokušajte da je prihvatite onakvu kakva ona jeste i videćete da bez nepotrebnih pritisaka i zahteva možete biti sasvim srećni.

Ljubavni horoskop za 23. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook





