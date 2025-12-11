Emina Jahović ponovo tužila bivšeg muža, 7. godina posle razvoda ništa nije rešeno

Emina Jahović ponovo je tužila bivšeg muža Mustafu Sandala, pišu turski mediji.

Par se razveo pre sedam godina ali, po svemu sudeći, problemi i dalje postoje. Andreja Damnjanović

Ovog puta, kako se navodi, pevačica je podnela tužbu tvrdeći da bivši suprug nije ispunio obaveze iz sporazuma o razvodu. Konkretno, tu spada i kašnjenje u isplati alimentacije, kao i odbijanje da obezbedi automobil za nju i decu kad im je potrebno.

Takođe, kako prenose turski izvori informisanja, Mustafa se obavezao da Emini i deci kupi stanu u Srbiji, ali to još uvek nije učinio. Prema sporazumu iz 2018. godine dogovoreno je da pevačica dobije starateljstvo nad decom, kao i da joj od prodaje zajedničke kuće u Bejkozu pripadne dva miliona dolara i 500. 000 dolara za školovanje dece.

U intervjuu koji je nedavno dala za Scandal, Emina Jahović je progovorila o odnosu sa bivšim mužem:

- U tim razvodnim parnicama i svim tim stvarima… Jednostavno, gledao je da me jako ošteti – izjavila je Emina.– Sada imamo korektan odnos. Jedno vreme uopšte nismo bili u dobrim odnosima.

Mustafa Sandal se 2022. godine ponovo oženio sa 19 godina mlađom Melis Sutšurup. Sudbonosno “da” izgovorili su u Rimu, a zatim su u popularnom letovalištu Marmaris organizovali svadeno veselje. Mlada je promenila tri venčanice, a turski mediji ispratili su svaki korak supružnika, što i ne treba da čudi ako se ima u vidu ogromna popularnost koju pevač uživa u domovini. Istagram @mustafasandal24

Melis Sutšurup,druga supruga Mustafe Sandala, rođena je 1989. godine. Iza sebe ima brak u kojem je dobila sina, sada desetogodišnjaka.

