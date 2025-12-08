Rođendan Ane Stanić na Severnom polu
Ana Stanić danas slavi 50. rođendan, a sebe je častila ispunenjem želje o kojoj je dugo maštala.
- Za moj pedeseti rodjendan sebi sam smislila mini artkticku ekspediciju. Ove planine i polarna noc vode me i voze i preskaču koloseke, a ja pokušavam da zapamtim svaki sekund. Zahvalna na svemu – poručila je Ana, koja je objavila niz predivnih slika.
Pevačica je posetila fjordove u Norveškoj, bila je u Oslu, a Svalbard joj je bio krajnja destinacija.
Na ovom norveškom arhipelagu u Arktičkom okeanu, polarna noć traje od kraja oktobra do početka februara.
50. rođendan za pamćenje: Ana Stanić častila sebe putovanjem na Severni pol
Rođendan Ane Stanić na Severnom polu
