Kad dom zamiriše na tradiciju: Neda Ukraden oduševila slavskom trpezom, unuci uz nju

Neda Ukraden danas slavi Svetog Arhangela Mihaila.

Porodica se, kao što običaj i tradicija nalažu, okupila oko slavskog stola, na kom od ranog jutra gori sveća.

Pevačica je pozirala uz one koje najviše voli, a u prvom planu našli su se unuci Neda, Aleksandra i Dušan.

U domu Nede Ukraden sve odiše mirom, ljubavlju i porodičnom toplinom. Mnogi su joj javno čestitali današnju slavu Aranđelovdan, uz želju da u zdravlju, ljubavi i miru dočeka i sledeću. Instagram/Neda Ukraden





