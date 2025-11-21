Neda Ukraden danas slavi Svetog Arhangela Mihaila.
Porodica se, kao što običaj i tradicija nalažu, okupila oko slavskog stola, na kom od ranog jutra gori sveća.
Pročitajte Čola skromno proslavlja Aranđelovdan - Slavski kolač, sveća i ikona porodičnog zaštitnika
Pevačica je pozirala uz one koje najviše voli, a u prvom planu našli su se unuci Neda, Aleksandra i Dušan.
U domu Nede Ukraden sve odiše mirom, ljubavlju i porodičnom toplinom. Mnogi su joj javno čestitali današnju slavu Aranđelovdan, uz želju da u zdravlju, ljubavi i miru dočeka i sledeću.
Pročitajte još
Brena i Boba slave Aranđelovdan: Teodosići i Žika Jakšić stigli među prvima, veliko slavlje na Bežanijskoj kosi
Brena i Boba slave Aranđelovdan u svom luksuznom domu
21/11/2025Saznajte više
Kad dom zamiriše na tradiciju: Neda Ukraden oduševila slavskom trpezom, unuci uz nju
Aranđelovdan u domu Nede Ukraden odiše spokojem
21/11/2025Saznajte više
Zbog velikog interesovanja: Saša Kovačević zakazao i drugi koncert – spektakl 17. decembra u Sava Centru
Saša Kovačević zakazao je i drugi spektakularni koncert 17. decembra u Plavoj dvorani Sava Centra
21/11/2025Saznajte više
Đokovići slave Aranđelovdan, krsna slava u krugu najmilijih
Đokovići danas proslavljaju krsnu slavu Svetog Arhangela Mihaila
21/11/2025Saznajte više
Preminuo Travoltin filmski sin Spenser Lofranko, imao je samo 33 godine
Preminuo Travoltin filmski sin Spenser Lofranko
21/11/2025Saznajte više
Čola skromno proslavlja Aranđelovdan: Slavski kolač, sveća i ikona porodičnog zaštitnika
Zdravko Čolić sa porodicom proslavlja Aranđelovdan
21/11/2025Saznajte više
Komentari (0)